Çatı Katı Aşk'ın Ayşen'i Ezgi Şenler imaj değiştirdi! Son halini gören inanamadı

Güzelliğini yanı sıra başarılı oyunculuk performansıyla da dikkatleri üzerine çeken Ezgi Şenler, son olarak Çatı Katı Aşk dizisinde rol aldı. Çatı Katı Aşk'ın Ayşen'i Ezgi Şenler TRT1’de yayınlanacak olan Teşkilat dizisi kadrosuna dahil oldu ve imaj değişikliğine gitti. Saçlarını kestiren ve yeni imajını sosyal medyadan takipçileri ile paylaşan Ezgi Şenler, ‘Kökü sende uzar’ notunu ekledi. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.



EZGİ ŞENLER KİMDİR?

Ezgi Şenler, 28 Ocak 1993 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nde tamamlamıştır. 9 yaşında Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde Çocuk Balesi Bölümü'nde iki yıl eğitim almıştır.

11 yaşında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Klasik Bale Bölümü'ne girmeye hak kazanmıştır. 2016 yılında Kanal D'de yayınlanan Bodrum Masalı dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Ezgi Şenler, 1,68 metre boyunda, 55 kilo ve Kova burcudur.