Zeynep Tuğçe Bayat kaç yaşında, nereli? Cansel Elçin'in eşi Zeynep Tuğçe Bayat kimdir?

Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin çifti dünyaevine girdi. Çift, sessiz sedasız evlendi. Cansel Elçin'in, sosyal medya hesabından düğün fotoğraflarını paylaşması üzerine takipçileri şaşkınlıklarını gizleyemedi. Zeynep Tuğçe Bayat da sosyal medyadan düğün fotoğrafını paylaşarak "Yıllar sonra tesadüfen karşılaştığımızda burada buluşacağımızı tahmin etmemiştim. Seni çok seviyorum" notunu düştü.

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?

1990 yılında Mersin'de dünyaya gelen Zeynep Tuğçe Bayat, lise eğitiminden sonra Marmara Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Üniversite eğitimi aldığı dönemde, özel tiyatrolarda sahne arkasında çalıştı. Ardından oyunculuk yapmaya başlamasıyla kamera karşısına geçti. Ardından pek çok dizi ve filmde yer aldı.

İlk kez 2009'da yayınlanmaya başlayan "Arka Sıradakiler" isimli dizi ile kamera önüne geçti. Daha sonra ise "Gönülçelen" isimli dizide "Nevra" karakterini canlandırdı. 2011'de "Yıldız Masalı" isimli dizide "Pelin" karakterini canlandırdı. 2014'te "Ah Neriman" isimli dizide "Yeşim" karakterine hayat verdi.

Son olarak 2015'te "Çilek Kokusu" isimli gençlik dizisinde "Gonca" karakterini canlandırdı.

"İYİ Kİ SANA TUTUNMUŞUM"

Cansel Elçin, eşi Zeynep Bayat ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak altına çöyle bir not düştü;

"Hayatımın en güzel günü. Zeynep Tugçe Bayat seni çok seviyorum. Sen beni karanlık derinliklerden elini uzatarak çıkardın. İyi ki sana tutunmuşum. Seninle hayatım aydınlıklar içinde. Güzelliğine, enerjine, zekana, yaratıcılığına hayran olmamak mümkün değil. Sadece sana değil, etrafını, dokunduğun, ürettiğin, sevdiğin her şeyi bana da sevdirdin. Beraber gideceğimiz bu yolda son nefesime kadar seni mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Söz veriyorum. Aşkım."



Cansel Elçin kaç yaşında? Oyuncu Cansel Elçin kimdir, aslen nereli?