Oyuncu Cansel Elçin kimdir, aslen nereli? Cansel Elçin kaç yaşında?

Oyuncu Cansel Elçin Zeynep Tuğçe Bayat ile nikah masasına oturdu. Bir süredir beraber olan ikili, ilişkilerini gözden uzak yaşıyorlardı. Cansel Elçin düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşırken, çift arasındaki yaş farkı da dikkat çekti.

CANSEL ELÇİN KAÇ YAŞINDA?

Cansel Elçin 20 Eylül 1973 tarihinde İzmir, Tire'De doğdu. 1982 yılından bu yana Paris'te yaşamını sürdürmekte olan Cansel Elçin, ilk ve orta eğitimini Paris'te Lycée Racine'de tamamladıktan sonra, aile işini devam ettirmek üzere ekonomi ve sosyal bilimler okudu. Bir süre ticaretle uğraşsa da akşam kursları ile başladığı tiyatroya, Fransa'nın önde gelen tiyatro okullarından Ecole Florent'e yazılarak devam etti. Gérard Depardieu, Sophie Marceau, Isabelle Adjani gibi isimlerin ders verdiği Ecole Florent’te Audrey Tautou'yla aynı sınıfta okuyan oyuncu, daha sonra New York'tan gelen ve Actor’s Studio'u kuran Lee Strasberg’in oğlu John Strasberg ile Jack Garfeinden sinema ve tiyatro dersleri aldı.

Okulu dereceyle bitirmesiyle birlikte, Fransa'nın çeşitli bölgelerinde birçok temsilde sahne alarak profesyonel tiyatro yaşamına adım attı. Tiyatronun yanı sıra çeşitli reklam ve sinema filmlerinde de rol alan sanatçı, aynı zamanda senaryosunu kendisinin yazdığı ve yönetmenliğini de üstlendiği Papillon adlı kısa bir film çekti.

Bir temsilde kendisini izlemeye gelen Ferzan Özpetek ile tanışan Cansel Elçin, yönetmenin Haremsuare adlı filmiyle kamera arkasında cast oluşumu ve çekim konusunda da deneyim kazandı. Aynı zamanda bu paylaşım, kendisine Türkiye'nin önde gelen kadın yönetmenlerinden Tomris Giritlioğlu ile tanışma fırsatını da yaratmış oldu. Tomris Giritlioğlu’nun teklifi ile birlikte, Kırık Kanatlar adlı dizi için Türkiye'ye gelen oyuncu, böylece sanat hayatını Türkiye'de sürdürmeye başlamış oldu. Hatırla Sevgili adlı televizyon dizisinde başrolü üstlenen ve Beykent Üniversitesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 7. İletişim Ödülleri’nde, 8000 öğrencinin katıldığı anket sonuçlarına göre “En İyi Erkek Dizi Oyuncusu” ödülü alan Cansel Elçin, Yağmur ve Durul Taylan kardeşlerin yönettiği Küçük Kıyamet adlı sinema filmi ile, Türk sinemasına da adım atmış oldu.

Son olarak Özhan Eren’in yönettiği 120 adlı sinema filminde “Süleyman Teğmen” olarak karşımıza çıkan oyuncunun; yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaryosunu üstlenmesinin yanında, birkaç sürpriz rolle de karşımıza çıktığı sinema filmi Kampüste Çıplak Ayaklar’ Ekim 2009’da gösterime girmiştir.

2010’da da Gönülçelen adlı televizyon dizisi ile karşımıza çıkan oyuncu ayrıca Sertap Erener’in Bir Damla Gözlerimde adlı şarkısının klibinde de oynamıştır. 4 Şubat 2011’de gösterime giren Aşk Tesadüfleri Sever filminde konuk oyuncu olarak yer almıştır. 3 Aralık 2011’de Burcu Esmersoy ile birlikte Elle Style sunuculuğunu yapmıştır. Oyuncu, 2011’de yayına giren Yalancı Bahar dizisinde başrol oynamıştır. 2012’de ise Kötü Yol dizisiyle yeniden başrol olarak karşımıza çıkmıştır.2014′ Alper Akdeniz’in yönettiği “Roya” adlı kısa filmde Sema Öztürk ile başrol paylaşmıştır. Film 2014 Cannes Film Festivali Türkiye Standı’nda yer almıştır.

7 Şubat MİT operasyonunun anlatıldığı Darbe (2014) adlı filmde MİT Müsteşarını Cansel Elçin canlandırmıştır.

2015 yılında Sadri Alışık Kültür Merkezinin Türkiye’de ilk defa sahnelenen Frankenstein adlı oyununda Dr Victor Frankestein rolünü başarıyla canlandırmaktadır.

Cansel Elçin'in eşi Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat kaç yaşında, nereli?