Can Yaman'dan eski sevgilisi Demet Özdemir'e barışma hamlesi!

Can Yaman finalden sonra verdiği bir röportajda, 'Demet'in libidosu yüksekti, snop bir kız olsa bu uyumu yakalayamazdık' sözleri ile günlerce konuşuldu. Yaman'ın sözleri eski sevgilisiyle arasını açtı.

AYRILIK SONRASI İLK ADIM

Geçen haftalarda ise karantina sürecinde Yaman Taciroğlu ile Demet Özdemir'in ilişkisi sona erdi. Bu haberin ardından Can Yaman'dan bir hamle geldi ve oyuncu, eski sevgilisinin fotoğrafına yorum yaparak barışma sinyalinde bulundu.

BİR HAMLE DAHA GELDİ

Can Yaman hamlesiyle dikkatleri üzerine çektikten sonra bir hamlede daha bulundu. Yaman, Özdemir'in son paylaşımını beğendi. Bunu fark eden fanlar, yeniden ikiliyi yorum yağmuruna tuttu. Akıllara 'aşk yeniden mi?' soruları geldi.