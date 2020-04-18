Can Yaman'dan eski sevgilisi Demet Özdemir'e barışma hamlesi!
Demet Özdemir ve Can Yaman, birlikte rol aldıkları Erkenci Kuş dizisinin setinde tanışmış, aşk yaşamaya başlamışlardı. Erkenci Kuş final yaptıktan sonra çiftin ilişki de sona ermişti.
Can Yaman finalden sonra verdiği bir röportajda, 'Demet'in libidosu yüksekti, snop bir kız olsa bu uyumu yakalayamazdık' sözleri ile günlerce konuşuldu. Yaman'ın sözleri eski sevgilisiyle arasını açtı.
AYRILIK SONRASI İLK ADIM
Geçen haftalarda ise karantina sürecinde Yaman Taciroğlu ile Demet Özdemir'in ilişkisi sona erdi. Bu haberin ardından Can Yaman'dan bir hamle geldi ve oyuncu, eski sevgilisinin fotoğrafına yorum yaparak barışma sinyalinde bulundu.
BİR HAMLE DAHA GELDİ
Can Yaman hamlesiyle dikkatleri üzerine çektikten sonra bir hamlede daha bulundu. Yaman, Özdemir'in son paylaşımını beğendi. Bunu fark eden fanlar, yeniden ikiliyi yorum yağmuruna tuttu. Akıllara 'aşk yeniden mi?' soruları geldi.