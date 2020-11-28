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  • Can Yaman ve Özge Gürel'li Bay Yanlış Produ Ödülleri'ne 3 dalda aday oldu
28 Kasım 2020 Cumartesi 13:51 | Son Güncelleme:

Can Yaman ve Özge Gürel'li Bay Yanlış Produ Ödülleri'ne 3 dalda aday oldu

Can Yaman ve Özge Gürel'li Bay Yanlış Produ Ödülleri'ne 3 dalda aday oldu

Can Yaman ve Özge Gürel'in başrollerini paylaştığı Bay Yanlış dizisi Latin Amerika'nın en prestijli organizasyonlarından Produ Ödülleri'ne 3 dalda aday oldu.

Can Yaman ve Özge Gürel'in başrolünü paylaştığı Bay Yanlış dizisi yaz aylarının en sevilen yapımları arasında yer aldı. Yönetmeliğini Deniz Yorulmazer'ın yaptığı Bay Yanlış'ın yapımını ise Golf Film üstlendi.

Geçen haftalarda ekran macerasını sonlandıran Bay Yanlış dizisi Latin Amerika'nın en prestijli organizasyonlarından Produ Ödülleri'ne aday oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş tv100'deki haberine göre Bay Yanlış; En İyi Pembe Dizi, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu dallarında yarışacak. Ödül töreni 3 Aralık Perşembe günü Miami'de gerçekleştirilecek. Adaylar törene online olarak bağlanacak.

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