Burcu Kara, Murat Dalkılıç ve Işın Karaca'dan alışveriş kuyruğuna tepki!

Normalleşme sürecinin başlangıç noktası olarak kabul edilen AVM’lerin açılmasıyla oluşan kuyruklar ünlü isimleri tedirgin etti. Özellikle bazı vatandaşların sosyal mesafa kuralına uymayarak alışveriş kuyruğuna girmesi ünlülerin tepki göstermesine neden oldu. Görüntülerden tedirgin olan oyuncu Burcu Kara, “Bu kadar acil ne olabilir hayatınızı riske atacak kadar? Asıl sizin yüzünüzden işinden, hayatından vazgeçip sabırla evde bekleyen, oturanların hayatı ne olacak? Şu an evde günlerce aynı tişört ve eşofman altıyla gezen bir tek ben miyim acaba mağaza kuyruklarında millet?’ dedi.



BU NE TELAŞ ARKADAŞ



Işın Karaca “Anladım siz değişik bir türsünüz. AVM’ler açıldı. Gözünüz aydın bu ne telaş arkadaş” ifadelerini kullandı. Murat Dalkılıç da köprü trafiğinin görüntüleri karşısında “İyi bari kimse dışarı çıkmıyor” dedi.

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