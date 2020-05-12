Gökhan Özen 'Kovid mi oldun?' sorusuna yanıt verdi!

Önceki gün de gitar almak için sokağa çıkan ünlü isim, başına gelenleri şu sözlerle anlattı: "Alacağımız bir gitar şu halimize bak. Geçen yaptığım paylaşımda "Kendimi iyi hissediyorum ve bunu Kovid bile değiştiremedi" diye yazmıştım. Son 2 gündür yoğun bir şekilde "Kovid mi oldun?" diye soranlar oldu. Korona dönemi sıkıntılarından bahsettim aslında. Kovid movid olmadım çok şükür."