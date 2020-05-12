Gökhan Özen 'Kovid mi oldun?' sorusuna yanıt verdi!
Los Angeles'ta karantinada olan Gökhan Özen, evine kurduğu stüdyoyla bol bol şarkı üretiyor. Ünlü şarkıcı Gökhan Özen "Kovid mi oldun?" diye soranlara yanıt verdi.
Önceki gün de gitar almak için sokağa çıkan ünlü isim, başına gelenleri şu sözlerle anlattı: "Alacağımız bir gitar şu halimize bak. Geçen yaptığım paylaşımda "Kendimi iyi hissediyorum ve bunu Kovid bile değiştiremedi" diye yazmıştım. Son 2 gündür yoğun bir şekilde "Kovid mi oldun?" diye soranlar oldu. Korona dönemi sıkıntılarından bahsettim aslında. Kovid movid olmadım çok şükür."