Burak Yılmaz eski eşi İstem Atilla ile barıştı mı? Bir bomba iddia daha...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Burak Yılmaz ile İstem Atilla'nın, kızları Derin ve Nazlı'nın geleceğini düşünerek barıştıkları öne sürüldü. Burak Yılmaz ile İstem Atilla'nın basının olmadığı yerlerde gizli gizli görüştükleri de iddia edildi.

Bu barışma nedeniyle Burak Yılmaz'ın son dönemde kızlarını daha sık görmeye başladığı da konuşulanlar arasında. Burak Yılmaz, geçtiğimiz yıl boşandığı İstem Atilla'ya her ay 10 bin TL nafaka ödüyor.







