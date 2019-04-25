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  3. Burak Yılmaz eski eşi İstem Atilla ile barıştı mı? Bir bomba iddia daha...

Burak Yılmaz eski eşi İstem Atilla ile barıştı mı? Bir bomba iddia daha...

Burak Yılmaz eski eşi İstem Atilla ile barıştı mı" Bir bomba iddia daha...

Burak Yılmaz'ın eski eşi İstem Atilla ile barıştığı iddiası günün en çok konuşulan magazin haberlerinden biri oldu. Geçtiğimiz Haziran ayında kızları Derin ve Nazlı'nın annesi İstem Atilla'dan boşanan Burak Yılmaz hakkında ortaya yeni bir iddia atıldı.

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Snob Magazin'in özel haberine göre; Burak Yılmaz ile İstem Atilla'nın, kızları Derin ve Nazlı'nın geleceğini düşünerek barıştıkları öne sürüldü. Burak Yılmaz ile İstem Atilla'nın basının olmadığı yerlerde gizli gizli görüştükleri de iddia edildi.

Bu barışma nedeniyle Burak Yılmaz'ın son dönemde kızlarını daha sık görmeye başladığı da konuşulanlar arasında. Burak Yılmaz, geçtiğimiz yıl boşandığı İstem Atilla'ya her ay 10 bin TL nafaka ödüyor.



 

 

 

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