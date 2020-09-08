Black Panther karakterini canlandıran Chadwick Boseman'ın hastalığını neden gizlediği belli oldu

2018 yılında vizyona giren Black Panther filmi ile “Black Panther” karakterine bürünen daha sonra ise Marvel’in çok ses getiren Avengers Infinity War ve Avengers Endgame filmleri ile yeniden izleyici karşısına çıkan Chadwick Boseman geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. 43 yaşında kolon kanseri nedeniyle yaşamını yitiren Boseman hayranlarını ve sinema dünyasını yasa boğdu.



Ünlü oyuncunun kanser hastalığını gizlediği ve sadece yakın çevresine paylaştığı öğrenildi. Yakın arkadaş çevresi ve Boseman'ın ekibi aktöre konan tanıdan haberdardı. Boseman'ın menajeri Michael Greene, oyuncunun daha fazla kişiye söylememesinin nedenini açıkladı.

Greene, bunun kısmen Boseman'ın annesi Carolyn'den öğrendiği derslere dayandığı söyledi.

Greene şunları söyledi: "Annesi ona hep insanları kendisi için telaşlandırmamayı öğretti."

"Aynı zamanda herkesin bu işte bir şeylerle kafayı bozduğunu hissediyordu ve çok ama çok kapalı bir kişiydi."