MasterChef'te Mehmet Şef çıldırdı! Yarışmacı Furkan gözyaşlarına boğularak stüdyoyu terk etti...

MasterChef Türkiye’nin yayınlanan son bölümde Mehmet Yalçınkaya ve Furkan Yalçın arasındaki diyalog geceye damgasını vurdu. Bireysel dokunulmazlık oyununda Somer Şef’in hazırladığı Ördek Gözleme tarifini hazırlayan yarışmacılar şeflerin tadım yapması için sunumlarını gerçekleştirdiler. Furkan’ın tabağını gören Mehmet Şef ise sinirlerine hakim olamadı.



Mehmet Şef Furkan’a: “Sen nasıl getirebiliyorsun şef yemeğini buraya? Getirme daha iyi. Ayyüce gibi yok de. Şefe saygısızlık olmasa ben bu tabağı tatmam ya. Niye getirdin?” sorularını yönelterek yarışmacıyı azarladı.

Furkan ise cevap olarak: “Şefim farkındayım çok kötü bir tabak. Ben bu tabağı isteyerek getirmedim. Benim hatam, bunu kabul ediyorum. Ben burada neden bilerek kendimi rezil edeyim?” cevabını verdi.

Göz yaşlarına hakim olamayan Furkan şeflerden izin istedi ve stüdyodan ayrıldı.