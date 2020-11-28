Bircan Bali'nin 'Sadakatsiz' dizisine yaptığı yoruma tepki yağdı: Ece Erken'i tokatlasaydın!

Uzun süredir "Söylemezsem Olmaz" programında sunuculuk yapan Bircan Bali, yaptığı yorumlarla sık sık gündeme geliyor. Ece Erken'den sonra Seren Serengil ve Arto ile partner olan Bali, sosyal medyada yaptığı son yorumla gündem oldu.

"ECE ERKEN GERÇEK HAYATTA YAPTI, ONU TOKATLASAYDIN"

Bircan Bali, Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran oyuncu Melis Sezen’e "Sokakta görsem tokatlayacağım nerdeyse, dizi olduğunu bile bile. Tebrikler oyunculuğuna." dedi. Sezen ise yoruma teşekkür ederek yanıt verdi.



SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Bircan Bali’nin yorumu üzerine sosyal medyada sunucuya sert eleştiriler geldi. Bali'nin takipçileri, “Aynı şeyleri kankan Ece Erken gerçek hayatta yaptı, onu tokatlasaydın!” diyerek pek çok eleştirel yorumda bulundu.

Ece Erken, evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile olan ilişkisinin ardından, eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun yayınladığı video sonrası 'Söylemezsem Olmaz'dan istifa etmişti.