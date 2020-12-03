Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş diziye veda etti! İşte yeni adresi...
Atv'nin reyting rekorları kıran "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde 'Yılmaz' karakterini canlandıran Uğur Güneş, fenomen yapımda son çekimlerini de tamamlayıp Adana'dan ayrıldı. Uğur Güneş'in şimdilerde "Kanunsuz Topraklar" dizisiyle görüştüğü öne sürüldü.
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Yılmaz'ı Uğur Güneş, projedeki çekimlerini tamamlayıp Adana'dan ayrıldı. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncunun yeni dizisi ise merak konusu oldu. Kulislerde konuşulan bilgilere göre Güneş, Gold Film'in FOX için çekeceği "Kanunsuz Topraklar" dizisi için görüşüyor.
Usta kalem Zülküf Yücel'in yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda ise sektörün en başarılı yönetmenlerinden Faruk Teber oturacak.
UĞUR GÜNEŞ KİMDİR?
Uğur Güneş, 13 Ocak 1987 tarihinde Ankara'da doğdu. Aslen Ankaralı olan Güneş’in bir erkek ve bir kız kardeşi vardır. Çocukluğu Ankara'da geçen yakışıklı oyuncu lise yıllarında bir arkadaşının sayesinde Ankara Sanat Tiyatrosu ile tanıştı ve oyunculuk dünyasına adım attı. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra oyunculuk üzerinde dersler aldı. Daha sonra İstanbul'a yerleşerek 2011 yılında Yeniden Başla adlı dizide Eray karakterini canlandırarak televizyon ekranlarında yer almaya başladı. Diriliş Ertuğrul adlı dizide Tuğtekin karakterindeki performansıyla göz doldurdu. 2017 yılında yayınlanan İsimsizler adlı dizide Kaymakam Fatih karakteri ile oyunculuktaki başarısını perçinleyen Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde mert, dürüst ve sözünün eri bir adam olan Yılmaz Akkaya karakterine hayat veriyor. 31 yaşındaki Uğur Güneş 1.81 metre boyunda 75 kilo ve Oğlak burcudur.
Uğur Güneş'in rol aldığı diziler
Bir Zamanlar Çukurova (Yılmaz Akkaya) – 2018
İsimsizler (Kaymakam Fatih) – 2017
Urfalıyam Ezelden (Çetin) – 2014
Diriliş Ertuğrul (Tuğtekin) 2014
Benim İçin Üzülme (Şiyar) – 2012
Yeniden Başla (Eray) – 2011
Uğur Güneş'in rol aldığı filmler
Seddülbahir 32 Saat (Hüseyin) – 2015
Şeytan-ı Racim (Emrah) – 2013
Tamam mıyız? (Serhat) – 2013