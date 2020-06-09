Bir Zamanlar Çukurova bitti mi? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümleri ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını her alanı etkilediği gibi dizi çekimlerini de etkiledi. Çekimleri durdurulan ve uzun süredir izleyici karşısına çıkamayan Bir Zamanlar Çukurova'nın ne zaman başlayacağı ise dizinin hayranları tarafından merak edip araştırılmaya başlandı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü ne zaman başlayacak, bu akşam var mı? İşte sevilen dizi hakkında merak edilenler...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Korona virüsü salgınına yönelik alınan tedbirler çerçevesinde, dizi çekimlerine ara verilmişti. Sevilen dizilerin yeni bölümlerinin gelmemesi üzerine takipçileri araştırma içerisine girdi. Özellikle normalleşme sürecine girilen şu günlerde dizilerin de akıbeti merak ediliyor.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm çekimlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Dizinin yeni bölümü için yayın tarihi paylaşıldığında güncel bilgiler haberimizin içerisine eklenecektir.

Öğretmen dizisi 5. yeni bölüm ne zaman başlayacak? Öğretmen yeni bölüm tarihi belli mi?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 63. BÖLÜM (SON BÖLÜM) ÖZETİ

Fekeli, Demir'in yapacağı yeni iş anlaşmasını durdurmak ister. Ancak elbette Demir, onu dinlemeyecektir. Şehirde yine kötü niyetli adamların dolaşması, Hünkar'ı da harekete geçirir. Hünkar, tüm Adana ahalisini arkasına toplayarak, şehir kulübündeki çok önemli bir toplantıyı engellemek için harekete geçer. Adana halkı arkada, Hünkar önde, adeta Çukurova'nın geleceğine yürürler. Fekeli de, gizli bir gurur ile Hünkar'ı izlemektedir.

Demir, hala annesine kızgındır. Konak çalışanları da gıklarını çıkarmasalar bile, Demir'i hatalı bulmaktadırlar. Tüm olan biten arasında herkesin ilk kez aynı fikirle ve umutla beklediği bir misafir gelecektir.

Yeminini bozduğunu söyleyerek Züleyha'nın odasına giren Behice, elinde şırınga, üzerinde hemşire kıyafetiyle amacına ulaşabilecek mi? Kapıda bekleyen askerleri de uzaklaştıran Behice, Züleyha kendisini görünce ne yapacak?

Dizinin 63. Bölümünün en kritik anı ise Yılmaz'a Adnan'ın babası olduğunu söyleyen ve Müjgan'ın okuduğu mektubun ortaya çıkmasıdır. Yılmaz'ın hayatı yine bir mektupla mı değişecektir? Yılmaz aslında iki erkek evladı olduğunu sonunda öğrenebilecek mi? Tüm bunların cevabı Bir Zamanlar Çukurova 64. Bölümde izleyici ile buluşacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI

Vahide Perçin

Uğur Güneş

Murat Ünalmış

Hilal Altınbilek

Turgay Aydın

Kerem Alışık

Serpil Tamur

Bülent Polat

Selin Yeninci

Melike İpek Yalova

Sibel Taşçıoğlu

Selin Genç