Bir Zamanlar Çukurova bitti mi? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümleri ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
Koronavirüs salgını sebebiyle birçok dizi gibi Bir Zamanlar Çukurova çekimleri de durdurulmuştu. Yavaş yavaş normalleşmenin başlamasıyla beraber bazı dizilerin çekimleri başladı ve izleyici karşısına çıkmak için kolları sıvadı. Perşembe akşamları Atv ekranlarında yayınlanan dizinin akıbeti de izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümleri ne zaman başlayacak, bu akşam var mı? Bir Zamanlar Çukurova bitti mi? İşte merak edilenler...
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını her alanı etkilediği gibi dizi çekimlerini de etkiledi. Çekimleri durdurulan ve uzun süredir izleyici karşısına çıkamayan Bir Zamanlar Çukurova'nın ne zaman başlayacağı ise dizinin hayranları tarafından merak edip araştırılmaya başlandı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü ne zaman başlayacak, bu akşam var mı? İşte sevilen dizi hakkında merak edilenler...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Korona virüsü salgınına yönelik alınan tedbirler çerçevesinde, dizi çekimlerine ara verilmişti. Sevilen dizilerin yeni bölümlerinin gelmemesi üzerine takipçileri araştırma içerisine girdi. Özellikle normalleşme sürecine girilen şu günlerde dizilerin de akıbeti merak ediliyor.
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm çekimlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Dizinin yeni bölümü için yayın tarihi paylaşıldığında güncel bilgiler haberimizin içerisine eklenecektir.
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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 63. BÖLÜM (SON BÖLÜM) ÖZETİ
Fekeli, Demir'in yapacağı yeni iş anlaşmasını durdurmak ister. Ancak elbette Demir, onu dinlemeyecektir. Şehirde yine kötü niyetli adamların dolaşması, Hünkar'ı da harekete geçirir. Hünkar, tüm Adana ahalisini arkasına toplayarak, şehir kulübündeki çok önemli bir toplantıyı engellemek için harekete geçer. Adana halkı arkada, Hünkar önde, adeta Çukurova'nın geleceğine yürürler. Fekeli de, gizli bir gurur ile Hünkar'ı izlemektedir.
Demir, hala annesine kızgındır. Konak çalışanları da gıklarını çıkarmasalar bile, Demir'i hatalı bulmaktadırlar. Tüm olan biten arasında herkesin ilk kez aynı fikirle ve umutla beklediği bir misafir gelecektir.
Yeminini bozduğunu söyleyerek Züleyha'nın odasına giren Behice, elinde şırınga, üzerinde hemşire kıyafetiyle amacına ulaşabilecek mi? Kapıda bekleyen askerleri de uzaklaştıran Behice, Züleyha kendisini görünce ne yapacak?
Dizinin 63. Bölümünün en kritik anı ise Yılmaz'a Adnan'ın babası olduğunu söyleyen ve Müjgan'ın okuduğu mektubun ortaya çıkmasıdır. Yılmaz'ın hayatı yine bir mektupla mı değişecektir? Yılmaz aslında iki erkek evladı olduğunu sonunda öğrenebilecek mi? Tüm bunların cevabı Bir Zamanlar Çukurova 64. Bölümde izleyici ile buluşacak.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI
Vahide Perçin
Uğur Güneş
Murat Ünalmış
Hilal Altınbilek
Turgay Aydın
Kerem Alışık
Serpil Tamur
Bülent Polat
Selin Yeninci
Melike İpek Yalova
Sibel Taşçıoğlu
Selin Genç