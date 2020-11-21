Bir Annenin Günahı Suna kimdir? Bir Annenin Günahı'nın Suna'sı Özge Özberk kaç yaşında?

Bir Annenin Günahı Suna ile ilgili aramalar hız kazandı. Kanal D ekranlarında başlayan yeni dizi Bir Annenin Günahı bu akşam ilk bölümü ile yayınlanıyor. Dizinin başrolü Suna'yı Özge Özberk canlandırıyor. Suna, dünyalar güzeli bir kadındır. Göksu sahilinde zar zor işlettiği ufak bir balıkçı dükkanı vardır ve çocuklarıyla beraber bahçe içinde bir gecekonduda yaşar...

BİR ANNENİN GÜNAHI SUNA KİMDİR?

Suna, dünyalar güzeli bir kadındır. Göksu sahilinde zar zor işlettiği ufak bir balıkçı dükkanı vardır ve çocuklarıyla beraber bahçe içinde bir gecekonduda yaşar. Dişinden tırnağından arttırarak bir yandan çocuklarını okutmuş bir yandan da başlarını sokabilecekleri ufak da olsa bir evleri olsun diye ev kooperatifine girmiştir. Çocukları için büyük bir umutla kooperatiften gelecek evlerini beklemektedir.

ÖZGE ÖZBERK KİMDİR?

13 Ağustos 1976 tarihinde İstanbul'da doğan Özge Özberk’in Özgür Özberk isminde bir erkek kardeşi bulunmaktadır.

Güzel oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra, 2000-2002 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Şiir Tiyatrosu Kulübü'nde yönetmenlik görevini üstlendi. Çeşitli çocuk oyunlarında ve amatör tiyatrolarda oyuncu ve dansçı olarak sahneye çıktı.

Oğlum Adam Olacak isimli tiyatro oyununda oyuncu ve yönetmen yardımcısı görevlerini üstlendi.

Bizimkiler, Bizim Ev ve Sır Dosyası gibi farklı televizyon projelerinde oyuncu olarak yer aldı. Yıldız Tepe isimli televizyon filminde başrolde oynadı. BKM Oyuncuları'nın yer aldığı Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? İsimli tiyatro oyununda sahneye çıktı.

2004 yılında Çağan Irmak'ın yönettiği "Çemberimde Gül Oya" televizyon dizisi ile izleyicinin beğenisini kazandı. Özge Özberk’le birlikte, Mehmet Ali Nuroğlu, Melisa Sözen, Selda Alkor, Şerif Sezer, Kenan Bal Suzan Aksoy’un rol aldığı Çemberimde Gül Oya dizisi, 12 Eylül 1980 öncesi Türkiye’deki yaşamdan kesitler sunarken, son bölümü 18 Mart 2005'te televizyonlarda yayınlandı.

2005 yılında, Mehmet Ali Nuroğlu, Cansel Elçin, Saygın Soysal, Begüm Birgören, Türkü Hazer, Şemsi İnkaya ve Sermiyan Midyat ile birlikte "Kırık Kanatlar" dizisinde oynadı.

2007 yılında Hayim Sadioğlu ile evlenen Özge Özberk, 2012 yılında anne oldu.

2014 yılında, "Hayat Ağacı" adlı dizide Onur Saylak, Fikret Kuşkan, Tolga Güleç, İdil Fırat, Zeynep Aydemir ve Beyza Şekerci ile birlikte rol aldı.

ÖZGE ÖZBERK’İN ROL ALDIĞI OYUNLAR

1997 - Otogargara: Yılmaz Erdoğan – BKM

1998 - Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? : Yılmaz Erdoğan – BKM

2001 - Bana Bir Şeyhler Oluyor : Yılmaz Erdoğan – BKM

2011 - Sinek Kadar Kocan Olsun, Başımda Bulunsun : Hatice Meryem - Tiyatro kare

2012 - Aşka 103 Adım : Neil Simon - Tiyatro kare

ÖZGE ÖZBERK’İN FİLMLERİ

1989 – Bizimkiler

1993 - Şaban Askerde

1995 - Bizim Ev

1997 - Bir Demet Tiyatro

1999 - Sır Dosyası

2000 - Yıldız Tepe

2003 - G.O.R.A

2004 - Dayı

2004 - Çemberimde Gül Oya

2004 - Kadın İsterse

2005 - Kırık Kanatlar

2005 - Babam ve Oğlum

2006 - Bir Demet Tiyatro

2007 – 120

2007 - Sinekli Bakkal

2007 - Mavi Gözlü Dev

2007 - Geniş Zamanlar

2008 - Yol Arkadaşım

2008 – Hakimiyet

2008 - A.R.O.G

2008 - Kolay Gelsin

2011 - Canım Babam

2011 - Pis Yedili

2012 - N'apcaz Şimdi

2013 - Hayat Ağacı