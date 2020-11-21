Bir Annenin Günahı Yağmur kimdir? Bir Annenin Günahı'nın Yağmur'u Simay Barlas kaç yaşında?

Bir Annenin Günahı'nın Yağmur'u Simay Barlas ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Kanal D ekranlarının yepyeni dizisi Bir Annenin Günahı, sezona damga vurmaya hazırlanıyor. Simay Barlas dizide, özgüveni yüksek, her zaman doğruların yanında yer alan, dürüst ve güzel bir kızı canlandırıyor. Peki, Bir Annenin Günahı Yağmur kimdir?

BİR ANNENİN GÜNAHI YAĞMUR KİMDİR?

YAĞMUR GÜNGÖR Özgüveni yüksek, her zaman doğruların yanında yer alan, dürüst ve güzel bir kızdır. Ailenin tek çocuğu olan Yağmur’un, babasıyla kurduğu ilişki çocukluğundan itibaren her zaman özel olmuştur. Bu yüzden babasının ölümü en çok onu etkiler. Öyle ki derin bir depresyona girmiş, yemeden içmeden kesilmiş, deyim yerindeyse uçuruma sürüklenmiştir. Onu bu cendereden çekip alan ise, Suna’nın büyük oğlu Yusuf olacaktır.

SİMAY BARLAS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Simay Barlas, 17 Mayıs 1998 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini Paramparça dizisnde canlandırdığı Öykü karakteri ile yaşayan Simay Barlas, Adı Efsane, Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde yer aldı. Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Zalim İstanbul dizisinde Damla karakterine hayat veren Simay Barlas, 1.66 metre boyunda, 47 kilo ve Boğa burcudur.

Simay Barlas’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Zalim İstanbul (Damla) (TV Dizisi)

2019 – Dijital Esaret (Sinema Filmi)

2017 – Adı Efsane (Naz) (TV Dizisi)

2016 – Hayat Bazen Tatlıdır (Gözde) (TV Dizisi)

2014-2017 – Paramparça (Öykü) (TV Dizisi)