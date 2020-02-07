Benimle Söyle neden yayından kaldırıldı? Benimle Söyle bitti mi, neden yok?

Benimle Söyle neden yok? sorusu yarışmayı yakından takip eden kişiler tarafından aratılmaya başladı. Fox Tv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Enis Arıkan’ın üstlendiği Benimle Söyle yarışma programının 7 Şubat Cuma günü yayınlanmaması programın sevenlerini şaşırttı. Programda aralarında Ferman Akgül, Ahmet Güvenç gibi isimlerin yer aldığı 100 kişilik jüri üyesi bulunuyordu. Benimle Söyle neden yayından kaldırıldı? sorusunun cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

BENİMLE SÖYLE BİTTİ Mİ, NEDEN YOK?

Fox Tv ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Enis Arıkan’ın üstlendiği Benimle Söyle yarışma programının yayın akışından kaldırıldığı gözüküyor. Fox Tv’nin resmi sitesinde yer alan “Porgramlar” kategorisinde de Benimle Söyle programı yer almıyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılamamasına karşın programın neden yayından kaldırıldığı henüz bilinmiyor.

ENİS ARIKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 yılında İstanbul’da doğdu. 37 yaşında olan Arıkan, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. DOT ve Craft tiyatro ile birçok oyunda rol alan Arıkan, Garaj isimli tiyatro oyununda canlandırdığı Orkide rolüyle Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülmüştür. Daha sonra pek çok televizyon, reklam ve sinema projesinde yer almıştır.

İlk dizi kariyerine 1998 yapımı Aynalı Tahir dizisi başlayan Enis Arıkan, bu dizi ardından Çekirdek Aile, Kadın İsterse, Genco, Aşk ve Ceza, Cesur Hemşire ve Hayat Ağacı gibi pek çok projede yer aldı. Enis Arıkan asıl çıkışını ise başrollerini Gürse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren ve Cengiz Bozkurt’un yaptığı Jet Sosyete dizisiyle yaptı. Bu dizide canlandırdığı Tony karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Enis Arıkan, skeç tadındaki Youtube ve instagram videolarıyla da gündeme geldi.

Arıkan son olarak Benimle Söyle yarışma programının sunuculuğunu yapıyordu.