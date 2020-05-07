Bengi Öztürk Akkaya, Beren Saat ve Engin Akyürek hakkında konuştu: Bir daha görüşemedik

Şu aralar anne olmak için gün sayan oyuncu Bengi Öztürk Akkaya, geçtiğimiz gün menajeri ile Instagram'dan yaptığı canlı yayında yıllar öncesini andı.

2003-2004'te Türkiye'nin Yıldızları programında Engin Akyürek ve Beren Saat ile mücadele eden Akkaya, o dönemlerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BEREN SAAT İLE BİR DAHA GÖRÜŞEMEDİK"

Oyuncu, meslektaşıyla ilgili şunlar söyledi:

Beren Saat ile o dönem çok iyi anlaşıyorduk. Zaten aynı odada kalıyorduk. Abla-kardeş gibi olmuştuk. Ama yarışma sonrası bir daha görüşemedik. Hayat işte... Engin ile de ne zaman karşılaşsak, kucaklaşırız. Dünya tatlısı muhteşem bir insandır.

'Küçük Gelin', 'Yalancı Bahar', 'Ege'nin Hamsisi' gibi birçok dizide rol alan Bengi Öztürk Akkaya, Türkiye'nin Yıldızları programında 4'üncü olmuştu.

O dönem programda Beren Saat kadınlarda ikinci, Engin Akyürek ise erkeklerde birinci olarak ün kazanmıştı.

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