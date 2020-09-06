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  3. Bay Yanlış'ın yıldızı Özge Gürel'in estetiksiz hali hayranlarını şoke etti!
06 Eylül 2020 Pazar 10:19 | Son Güncelleme:

Bay Yanlış'ın yıldızı Özge Gürel'in estetiksiz hali hayranlarını şoke etti!

Bay Yanlış'ın yıldızı Özge Gürel'in estetiksiz hali hayranlarını şoke etti!

Yaz dizileri arasında en dikkat çeken yapımlar arasında yer alan Bay Yanlış'ın yıldızı Özge Gürel'in estetiksiz hali hayranlarını şoke etti. Serkan Çayoğlu ile aşk yaşayan Özge Gürel'in eski halleri görenleri şaşırttı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Özge Gürel'de estetik harikası çıktı.

Son zamanlarda rol aldığı Bay Yanlış'ın yıldızı Özge Gürel'in estetiksiz hali hayranlarını şoke etti. Son dönemin beğenilen erkek oyuncularından olan Serkan Çayoğlu ile aşk yaşayan Özge Gürel'in eski halleri herkesi şaşırttı.

İŞTE ÖZGE GÜREL’İN ESTETİKSİZ HALİ…


ÖZGE GÜREL KİMDİR?

Özge Gürel 5 Şubat 1987 yılında İstanbul ‘da doğdu. Silivrili bir ailenin kızıdır. Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Çerkes kökenlidir. Özge Gürel liseyi bitirene kadar Silivri'de yaşadı. Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünü yarıda bıraktı.

İlk deneyimini “Kızım Nerede” dizisindeki “Zeynep” karakteriyle edinen oyuncu böylece televizyon dünyasına adım atmış olur. Daha sonra “Huzur Sokağı”nda “Melisa” ve “Muhteşem Yüzyıl”da “Rana Hatun” rolleriyle yer almıştır.

2014 yılında Medcezir dizisinde Ada karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Özge Gürel şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Muhteşem İkili dizisinde Nilüfer karakterine hayat vermektedir. Özge Gürel 1.70 metre boyunda, 56 kilo ve Kova burcudur.

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