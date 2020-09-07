Başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de dikkat çeken Bay Yanlış'ın yıldızı Can Yaman'ın mesleği duyanları şoke etti. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman'ın asıl mesleği herkesi şaşırttı.

CAN YAMAN'IN MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

Oyunculuğu ve açıklamaları ile son yılların en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Can Yaman, lise eğitimini İtalyan Lisesi'nde, üniversite eğimini ise Yeditepe Üniversitesi'nin hukuk bölümünden almıştır. Yaman aslen avukattır.

CAN YAMAN KİMDİR?

Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul’un Suadiye semtinde dünyaya gelmiştir. Aslen Yugoslav kökenlidir. Ailenin tek çocuğudur. İstanbul Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümünden mezun olan Can Yaman avukatlık yaparken, hobi olsun diye oyunculuk dersleri almıştır. Can Yaman ilk olarak kamera karşısına 2014 yılında Gönül İşleri dizisi ile geçti. Sinem Kobal ile rol aldığı dizide beğenilen oyuncu Can Yaman bu dizinin final yapması ile yeni projeleri kabul etmeye başladı. 2015 yılında yayınlanan İnadına Aşk dizisinde ilk kez başrol olan Can Yaman televizyon dünyasında dikkat çekmeyi başardı.

Can Yaman TRT ekranlarında 2016 yılında ekrana gelen Hangimiz Sevmedik dizinde Altan Erkekli, Gül Onat, Cengiz Bozkurt ile birlikte rol aldı. Dizide Tarık karakterini canlandıran Can Yaman sonrasında ise 2017 yılında Dolunay isimli dizide rol aldı. Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş dizisinde son derece maceracı bir ruha sahip, şehir hayatınından uzak, doğa ile iç içe olmayı seven sportmen bir genç olan Can Divit karekterine hayat veren Can Yaman 1.83 metre boyunda, 70 kilo ve Akrep burcudur.

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