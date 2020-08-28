Basketbolcu Nemanja Djurisic ile evlenen Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı'dan virüse inat Madrid tatili

Avcı, salgının son derece yoğun yaşandığı Avrupa şehirlerinden birine gitmesine tepki gösteren takipçilerine şu açıklamayı yaptı: “Gelmeden önce ufak ufak korkularım vardı. Burada vaka sayıları inanılmaz yüksek diye ama Madrid şu an boş. Deniz kenarı şehirleri tercih ediyor insanlar sanırım. Eylül gibi geri gelirlerse korkularım da geri gelebilir” dedi.

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