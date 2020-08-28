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  3. Basketbolcu Nemanja Djurisic ile evlenen Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı'dan virüse inat Madrid tatili
28 Ağustos 2020 Cuma 23:04 | Son Güncelleme:

Basketbolcu Nemanja Djurisic ile evlenen Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı'dan virüse inat Madrid tatili

Basketbolcu Nemanja Djurisic ile evlenen Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı'dan virüse inat Madrid tatili

Basketbolcu Nemanja Djurisic ile evlenen Miss Turkey 2013 üçüncüsü Ezgi Avcı, tatil için Madrid'e uçtu.

Avcı, salgının son derece yoğun yaşandığı Avrupa şehirlerinden birine gitmesine tepki gösteren takipçilerine şu açıklamayı yaptı: “Gelmeden önce ufak ufak korkularım vardı. Burada vaka sayıları inanılmaz yüksek diye ama Madrid şu an boş. Deniz kenarı şehirleri tercih ediyor insanlar sanırım. Eylül gibi geri gelirlerse korkularım da geri gelebilir” dedi. 

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