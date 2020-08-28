Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'dan evlilikte 6. yıl pozu

Alkoçlar, Düzyatan'la paylaştığı aşk fotoğrafına "Önce seninle ‘bir’ olmak, sonra çoğalıp biz olmak. Ve tek isteğim yanı başında sonsuz olmak. Seni seviyorum” notunu paylaştı. Engin Altan Düzyatan da eşiyle birlikte çekilmiş karesini kalp emojisiyle paylaştı.