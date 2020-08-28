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  3. Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'dan evlilikte 6. yıl pozu
28 Ağustos 2020 Cuma 21:08 | Son Güncelleme:

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'dan evlilikte 6. yıl pozu

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'dan evlilikte 6. yıl pozu

Oyuncu Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar, evliliklerinin 6'ncı yılını sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla kutladılar.

Alkoçlar, Düzyatan'la paylaştığı aşk fotoğrafına "Önce seninle ‘bir’ olmak, sonra çoğalıp biz olmak. Ve tek isteğim yanı başında sonsuz olmak. Seni seviyorum” notunu paylaştı. Engin Altan Düzyatan da eşiyle birlikte çekilmiş karesini kalp emojisiyle paylaştı.

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