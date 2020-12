Baraj dizisinde "Scarface" gitti "Babyface" geldi!

Başrollerini Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz ve Burak Yörük’ün paylaştığı Baraj dizisinde senaryo adeta yeniden yazıldı! Diziler arasındaki reyting yarışı giderek artarken yapılan hamleler ve değişikliklerle izleyicinin dikkati yeniden kazanılmaya çalışılıyor. Dizinin önceki bölümlerinde Nazım hapse girmişti.



Baraj dizisinde 2 yıl sonrasına gidilerek radikal bir karar alındı. Bu değişim geçtiğimiz günlerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde yapılmıştı. Dizide bir başka değişiklik ise ana karakterlerden Nazım üzerinde yapıldı. Yüzünde büyük bir yara izi olan Nazım 2 yılın ardından yara izleri silinmiş bir şekilde geri döndü. Bu değişim “Scarface” gitti “Babyface” geldi şeklinde yorumlandı.

Kendisine suç atılarak hapse giren Nazım’ın intikamının nasıl olacağı şimdiden merak edilmeye başlandı. Dizinin fragmanında Nazım’ın: “Uzun zaman oldu, her şeyin geçmişte kaldığına inanıyorlar. Ama geri geldim. Nerede olduklarını biliyorum. Ve merhamet etmeyeceğim. Her şeyimi aldılar; aşkımı, hayatımı, ben de onların her şeylerini kaybettiklerini görmeden içim soğumayacak.” sözleri damgasını vurdu.

Öte yandan dizinin kadrosuna Gizem Karaca’nın katılması da farklı bir soluk kattı. Senaryodaki bu değişikliğin nasıl karşılanacağı önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.