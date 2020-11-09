Halit Ergenç, Birce Akalay, Aslı Enver, Onur Saylak, Mesut Akusta ve Nur Fettahoğlu gibi usta isimlerin başrolünde yer aldığı dizi etkili bir hikayeye sahip olmasına ve oyunculuk performansları da çok başarılı bulunmasına rağmen, beklendiği ilgiyi göremedi.

20. bölümde Babil’in final yapacağının ortaya çıkmasının ardından 13 ve 20 Kasım tarihlerinde 19. ve 20. final bölümlerinin yayınlanması bekleniyor. Babil final yapıyor ama yerine çok iddialı yeni bir dizi geliyor.

İstanbullu Gelin dizisini de 3 sezon boyunca Cuma akşamları yayınlayan Star TV, yine Özcan Deniz’in başrolünde yer aldığı Seni Çok Bekledim’i de yine aynı güne alacak…

Seni Çok Bekledim’in gelmesi ile birlikte Cuma akşamları reyting rekabetinin çok sert olacağı şimdiden belli oldu. Kırmızı Oda ve Ramo’nun güçlü olduğu bu yarışta, Seni Çok Bekledim’in de iyi sonuçlar alması bekleniyor.

Dizinin kadrosunda Özcan Deniz ile İrem Helvacıoğlu’nun yanı sıra şu önemli isimler yer alıyor; Durul Bazan, Selen Domaç, Yıldız Kültür, Ahmet Mekin, Caner Şahin, İlhan Şen, Türkü Turan, Mustafa Uğurlu.”

Babil dizisinden hayranlarını üzen karar