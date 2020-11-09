Babil dizisinden hayranlarını üzen karar

Başrollerinde Halit Ergenç, Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu ve Onur Saylak'ın yer aldığı 'Babil' dizisinden kötü haber geldi. Ay Yapım'ın dev kadrolu dizisi 'Babil' final yapıyor. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; reytinglere yenik düşen dizi, 20. bölümde ekrana veda edecek.

BABİL DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İdealist bir ekonomi profesörüyken, oğlunun tedavisi için benimsediği tüm değerlere karşı tehlikelerle dolu bir yola çıkan İrfan’ın, Egemen’le kurduğu Babil şirketi gitgide büyür ve İrfan çocuğunun tedavi masraflarını karşılar. Ancak yol, burada bitmemiştir. Şimdi sırada Süleyman’la hesaplaşma, Egemen, Eda ve İrfan arasındaki büyük sır vardır…

BABİL 18. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan, Deniz’in soruları karşısında iyice köşeye sıkışırken, Egemen Eda’yı velayet davasına ikna etmeye çalışıyor. Öğrendiği bir bilgi Ayşe'nin kalbini İrfan’a karşı yeniden ısıtırken, Süleyman’ın geldiği oyunla ilgili İlay’dan şüphelenmesi aralarında soğuk rüzgarlar estiriyor. Özkan’ın güvenini kazanarak düşmanlarına karşı avantaj sağlayan İrfan, Egemen’den yediği son gol ile bitirici darbeyi vurmak için düğmeye basıyor.

BABİL 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Babil dizisi 19. bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor ancak Babil yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.