Aynur Aydın'dan Bülent Ersoy'a kürk tepkisi

Bülent Ersoy'un kar tilkisi kürkü için yorum yapan Aynur Aydın 'Bir ceset giydiğinin farkında değil herhalde' sözleriyle Ersoy'a olan eleştirilerini dile getirdi. Aynur Aydın'a hayvanseverlerden destek mesajları geldi.

Kürklere olan düşkünlüğüyle bilinen ve hayvanseverler tarafından bu yüzden tepki gören Bülent Ersoy, Nişantaşı'nda bir mağazadan yine kürk alırken görüntülenmişti.



Muhabirlerin "Hayvanseverler size çok kızacak" sözleri Bülent Ersoy 'Ben alıştım artık" sözleriyle yanıtını verdi.Ersoy'a ilk tepki şarkıcı Aynur Aydın'dan geldi. Sert çıkan Aydın, "bir ceset giydiğinin farkında değil sanırım" diye yanıt vermişti.

