  • $7,8187
  • 9,3602
  • 449.547
  • 1328.73
29 Kasım 2020 Pazar 16:01 | Son Güncelleme:

Aynur Aydın'dan Bülent Ersoy'a kürk tepkisi

Aynur Aydın'dan Bülent Ersoy'a kürk tepkisi

Şarkıcı Aynur Aydın, kar tilkisi kük giyen Bülent Ersoy'a tepki göstererek "Bir ceset giydiğinin farkında değil herhalde" dedi.

Bülent Ersoy'un kar tilkisi kürkü için yorum yapan Aynur Aydın 'Bir ceset giydiğinin farkında değil herhalde' sözleriyle Ersoy'a olan eleştirilerini dile getirdi. Aynur Aydın'a hayvanseverlerden destek mesajları geldi.  

Kürklere olan düşkünlüğüyle bilinen ve hayvanseverler tarafından bu yüzden tepki gören Bülent Ersoy, Nişantaşı'nda bir mağazadan yine kürk alırken görüntülenmişti.

Muhabirlerin "Hayvanseverler size çok kızacak" sözleri Bülent Ersoy 'Ben alıştım artık" sözleriyle yanıtını verdi.Ersoy'a ilk tepki şarkıcı Aynur Aydın'dan geldi. Sert çıkan Aydın, "bir ceset giydiğinin farkında değil sanırım" diye yanıt vermişti.

<p>Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Republique Meydanı’nda bir araya gelen on

Fransa'da sokaklar savaş yeri

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.