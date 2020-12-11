Ayla filmi bu akşam televizyonda izleyicisi ile buluşacak. 1950 yılında başlayan Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikâyeden uyarlanan filmin çekimlerine 2016 yılında başlandı. 2017 yılında vizyona giren film yayınlandığı dönem büyük yankı uyandırdı. Ayla filminde Süleyman Astsubay'a İsmail Hacıoğlu hayat veriyor. Peki, Ayla Süleyman İsmail Hacıoğlu kimdir, kaç yaşında? Süleyman Astsubay gerçekte kimdir?

AYLA SÜLEYMAN İSMAİL HACIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İsmail Hacıoğlu, 30 Kasım 1985 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Hacıoğlu aslen Bulgaristan'lıdır, babası eski Fenerbahçeli futbolcu Bulgar Mehmet lakaplı Mehmet Hacıoğlu'dur. Oyunculuğa ilkokul 5. sınıftayken piyeslerde oynayarak başlayan İsmail Hacıoğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nde oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü kazanan Hacıoğlu okulu ilk senesinde bıraktı.

Ayla filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ayla filminin gerçek hikayesi nedir, nerede çekildi?

2003 yılında çekilen Karşılaşma filmindeki performansıyla 40. Antalya Altın Portakal Film Festivali “Umut Veren Genç Oyuncu Ödülü” kazandı. 2010 yılında çekilen Çakal filmindeki performansıyla 16. Sadri Alışık Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görülen Hacıoğlu 2010 yılında oyuncu Vildan Atasever ile evlendi. Çift 21 Ocak 2015 tarihinde boşandı. Hacıoğlu, 5 Şubat 2016’da Duygu Kaya ile evlendi. Bu evliliğinden Yemin isminde bir kızı vardır.

İlk oyunculuk deneyimini 2001 yılında rol aldığı Bana Şans Dile isimli sinema filminde canlandırdığı Çağlar karakteri ile yaşayan İsmail Hacıoğlu; Sonsuz Bir An, Meryem, Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak, Sonsuz, Çakal, Bana Şans Dile, Karşılaşma, Anlat İstanbul, Sınav, Kabadayı, Hoşçakal Güzin, Vali, Gökten 3 Elma Düştü, Başka Semtin Çocukları, Ayla gibi pekçok dizi ve filmde rol almıştır. Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Çocuk dizisinde Hasan karakterine hayat veren İsmail Hacıoğlu, 1.86 metre boyunda, 74 kilo ve Yay burcudur.

SÜLEYMAN ASTSUBAY GERÇEKTE KİMDİR?

Süleyman Dilbirliği, Türk emekli astsubay rütbesindeki asker. Kore Savaşı gazisidir. Savaş esnasında orada bulup sahiplendiği, ailesini savaşta kaybeden 5 yaşındaki Ayla ismini verdiği manevi kızıyla yaşadıkları 2017 yapımı Türk filmi Ayla'ya konu oldu.

Astsubay Süleyman Dilbirliği, Birleşmiş Milletler’in yardım çağrısıyla Türkiye, Kore’ye 17 Ekim 1950’de General Tahsin Yazıcı komutasında 5090 kişilik bir tugaydaki askerlerden biri olmuştu.

Annesi-babası öldürülmüş Koreli bir kız çocuğunu ölümden kurtaran ve çocuğa 15 ay boyunca kendi çocuğu gibi bakan Süleyman Dilbirliği, Türkiye’e dönmek zorunda kalıp bir daha Ayla’dan haber alamamış ve yıllar sonra Ayla adını verdiği kızı 60 sene sonra görmüştü. Süleyman Dilbirliği 7 Aralık 2017'de hayata gözlerini yumdu.