Ayla filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ayla filminin gerçek hikayesi nedir, nerede çekildi?

Bu akşam saat 20:00'da Fox Tv ekranlarında yayınlanacak olan Ayla filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Ayla filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ayla filminin gerçek hikayesi nedir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Kadrosunda hem Türk hem de Güney Kore'li ünlü oyuncuları barındıran ve yönetmenliğini Can Ulkay'ın yaptığı Ayla bu akşam izleyicisine keyifli dakikalar yaşatacak.

AYLA FİLMİ KONUSU NE?

Gerçek bir hayat hikayesinden beyazperdeye aktarılan Ayla filminde, 1950 yılında savaşta yer alan Süleyman Astsubay savaş meydanında küçük bir kız bulur. 5 yaşındaki bu Koreli kız yetimdir ve nereye gideceğini bilmemektedir. Astsubay kızı yanına alır ve Ayla ismini verir. Birliğin neşesi haline gelen Ayla ile astsubay kısa sürede baba-kız gibi olurlar. Ancak 15 ay sonunda birliğin Türkiye'ye geri dönme kararı çıkar. Ayla'yı bırakıp dönmek istemeyen Süleyman Astsubay her yolu denese de Kore kanunlarını aşamaz. Küçük kızı geride bırakmak zorunda kalan Süleyman ve yetimlere uygulanan sisteme dahil olarak yetimhaneye verilecek olan Ayla son vedalarında tekrar bir araya gelmeye söz verirler. Yıllar ikiliyi yeniden buluşturacak mıdır?

Ayla Süleyman İsmail Hacıoğlu kimdir, kaç yaşında? Süleyman Astsubay gerçekte kimdir?

AYLA FİLMİNİN GERÇEK HİKAYESİ NEDİR?

1950 yılında Kore'ye gitmiş, 25 yaşında bir Türk genci Süleyman ile onun kanatları altına aldığı küçük bir Koreli kızın öyküsü bu. Süleyman, savaş alanında gidecek hiçbir yeri olmadığını öğrendiği çocuğu yanına alır.

Karla kaplı alanda soğukta büzülmüş bir halde bulur küçük kızı. Kimsesizdir, çünkü anne ve babası Çinliler tarafından öldürülmüştür. Türk askeri, bu sevimli kıza Ayla ismini verir. Ayla, çok geçmeden alışır Türk askerlerinin bulunduğu ortama.

Savaş sürerken tam bir buçuk yıl boyunca Ayla'yı yanından ayırmaz ve ona babalık yapar genç Süleyman. Ülkeden ayrılma vakti geldiğinde kızı olarak benimsediği Ayla'yı yanında götürmek ister Süleyman, ama şartlar izin vermez.

Ve aradan 60 yıl geçer. O Türk askeri, 85 yaşına geldiğinde, bu küçük kızın nerede olduğunu, yaşayıp yaşamadığını öğrenmek istiyor. Ayla'yı bulma umutları tükenirken 1 ay sonra güzel bir haber geliyor.

60 yıl... Koca bir 60 yılın ardından Süleyman, Kore hükûmetinin aracılığıyla ülkeye davet edilir. Ayla adını verdiği kızı 60 sene sonra görmüştür.

AYLA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ayla filminin çekimlerine 2016 yılında başlandı. Türk-Güney Kore ortam yapımı olan filmin bazı sahneleri Türkiye'de bazı sahneleri ise Güney Kore'de çekildi.

AYLA FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?

İsmail Hacıoğlu Rolü : Süleyman Dilbirliği (1950)

Çetin Tekindor Rolü : Süleyman Dilbirliği (2010)

Kim Seol Rolü : Ayla (1950)

Kyung-Jin Lee Rolü : Ayla (2010)

Ali Atay Rolü : Ali

Damla Sönmez Rolü : Nuran

Murat Yıldırım Rolü : Üstteğmen Mesut

Taner Birsel Rolü : Fuat Binbaşı