Atiye yeni sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye 2. yeni sezon fragmanı yayında!

Atiye 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı. Göbeklitepe’de yaşanan olayları konu alan dizide Beren Saat ve Mehmet Günsür gibi isimler rol alıyor. İlk sezonu ilgiyle takip edilen Atiye yeni sezon için izleyiciye yine heyecanlı dakikalar yaşatacak.

ATİYE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Netflix'in başarılı Türk dizilerinden Atiye yeni sezonu ile seyirci ile buluşmak için gün sayıyor. Atiye 2. sezon 10 Eylül Perşembe günü Netflix'te olacak.





Öte yandan dizinin 3. sezon çekimlerinin başladığını da başrol oyuncusu Beren Saat şu sözlerle duyurmuştu:

"Yeni Ay'da başladık çekimlere, Atiye'nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye'nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun."

ATİYE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizi, İstanbul’da mükemmel bir hayat süren genç ve güzel bir ressam olan Atiye’nin hayatını konu alıyor. Atiye’nin sevgi dolu bir ailesi, varlıklı ve yakışıklı bir sevgilisi vardır. Üstüne üstlük, ilk bireysel sergisini açmak üzeredir. Ancak kusursuz hayatı, dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe’de yapılan bir keşif nedeniyle değişmek üzeredir. Erhan adındaki bir arkeolog, burada yaptığı kazıda bir sembol keşfeder. Bu sembol, Atiye ile Göbeklitepe arasında son derece gizemli bir bağlantı olduğuna işaret etmektedir. Bunun üzerine Atiye hayatını tamamen değiştirip geçmişinde ve bu antik harabelerde saklı olan sırların peşine düşecektir.