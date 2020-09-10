Atiye'nin Cansu'su Melisa Şenolsun kimdir? Melisa Şenolsun kaç yaşında, sevgilisi kim?

Atiye dizisinde Cansu karakterini oynayan Melisa Şenolsun yeni sezonun yayınlanmasıyla birlikte yeniden dikkat çeken isimler arasına girdi. Ünlü oyuncu, bir yandan yetenekleriyle konuşulurken bir yandan da özel hayatı ile gündeme geliyor. Melisa Şenolsun genç yaşına rağmen yetenekli oyunculuğuyla izleyiciden tam not almayı da başarıyor.

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

Melisa Şenolsun 24 Eylül 1996 tarihinde doğdu. Aslen İzmirli olan Melisa Şenolsun, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisidir. Kendisi gibi oyuncu olan Efecan Şenolsun ağabeyidir. Kariyerine 2015 yılında Türk dizisi Tatlı Küçük Yalancılar ile başladı. İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunu olan Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Kiralık Aşk dizisinde "Sude" karakterini canlandırdı. Daha sonra ise Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide Mert Yazıcıoğlu ile birlikte "Ceren" karakteriyle başrol oyuncu olarak yer aldı.

Melisa Şenolsun son olarak Atiye dizisiyle izleyici karşısına çıktı; dizide Cansu karakterine hayat veriyor.

MELİSA ŞENOLSUN'UN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Melisa Şenolsun'un adı son günlerde Umut Evirgen ile anılmaya başladı. Çift, ilk kez el ele görüntülendi. Nişantaşı'nda görüntülenen ikili, “Rutin doktor kontrolümüz vardı, şimdi gidiyoruz” dedi.

Umut Evirgen'in, Tuba Büyüküstün ile 3 yıl birlikteliği bir dönem çokça konuşulmuştu.