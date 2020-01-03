Atiye dizisiyle ilgili olay yorum! 'Atiye methiyeyi hak ediyor mu?'

İşte Barış Kocaoğlu'nun o yazısı...

“ATİYE” METHİYE’Yİ HAK EDİYOR

Açıkçası ‘Hakan: Muhafız’dan beklediğim etkiyi bulamayan biri olarak Atiye’yi çok hevesle izlemeye başlamamıştım. Ama başlayınca herkese diyeceğim tek bir şey var o da iyi yapımlardan biri olması. İzlemeyenler mutlaka bu diziyi Netflix’de izlesinler. 8 bölümü ilk sezon yayınlanan ‘Atiye’, inanın bir çırpıda bitiyor. Hikayelerde eksik kalan bazı sahneler olsa da beni radarına almayı başardı Atiye… Oyunculuklar, mistik hikayesi, Göbeklitepe’deki sahneleri, hepsi çok iyi. Beren Saat ve Mehmet Günsür değil tüm oyuncular harika bir iş çıkarmış. 2. sezonu sabırsızlıkla bekleyenlerdenim.

Ayrıca Beren Saat için biz ‘Tüm yaz bunalımda’ derken o sette kendini bulmuş adeta. Kenan (Doğulu) ile aralarının bozuk olduğu dönemde Beren’e çekimlerde olmak iyi gelmiş gözlemlediğim kadarıyla.

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