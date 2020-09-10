Atiye konusu ve oyuncuları gündemde araştırılan konular arasında yerini aldı. Netflix üzerinden yayınlanan Atiye'nin 2. sezonu bugün kullanıcıların beğenisine sunuldu. Atiye'yi daha önce izlemeyenler ve ilk sezonundan başlamak isteyenler konusu ve oyuncularını araştırıyor. Peki, Atiye dizisi oyuncuları kimler? Atiye konusu nedir, nerede çekildi?

ATİYE KONUSU NEDİR?

Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar.

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Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir.

Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye'nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

ATİYE NEREDE ÇEKİLDİ?

Dizi, İstanbul, Göbeklitepe, Nemrut dağı gibi farklı rotalarda çekildi.

ATİYE DİZİSİ OYUNCULARI

Beren Saat – Atiye

Mehmet Günsür – Erhan

Metin Akdülger – Ozan

Melisa Şenolsun – Cansu

Başak Köklükaya – Serap

Civan Canova – Mustafa

Meral Çetinkaya – Zühre

Hazal Türesan – Hanna

Cezmi Baskın – Öner

Tim Seyfi – Serda