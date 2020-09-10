Atiye dizisi oyuncuları kimler? Atiye konusu nedir, nerede çekildi?
Atiye'nin heyecanla beklenen 2. sezonu bugün Netflix'te yayınlandı. Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger'in başrolde oynadığı Atiye'nin yeni sezonu Netflix üzerinden izlenebiliyor. İlk sezonu 8 bölümden oluşan Atiye'nin 2. sezonu da 8 bölüm olarak izleyicinin karşısına çıktı.
Atiye konusu ve oyuncuları gündemde araştırılan konular arasında yerini aldı. Netflix üzerinden yayınlanan Atiye'nin 2. sezonu bugün kullanıcıların beğenisine sunuldu. Atiye'yi daha önce izlemeyenler ve ilk sezonundan başlamak isteyenler konusu ve oyuncularını araştırıyor. Peki, Atiye dizisi oyuncuları kimler? Atiye konusu nedir, nerede çekildi?
ATİYE KONUSU NEDİR?
Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar.
Atiye 2. yeni sezon geldi mi? Netflix Atiye 2. yeni sezon izleme linki
Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir.
Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye'nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.
ATİYE NEREDE ÇEKİLDİ?
Dizi, İstanbul, Göbeklitepe, Nemrut dağı gibi farklı rotalarda çekildi.
ATİYE DİZİSİ OYUNCULARI
Beren Saat – Atiye
Mehmet Günsür – Erhan
Metin Akdülger – Ozan
Melisa Şenolsun – Cansu
Başak Köklükaya – Serap
Civan Canova – Mustafa
Meral Çetinkaya – Zühre
Hazal Türesan – Hanna
Cezmi Baskın – Öner
Tim Seyfi – Serda