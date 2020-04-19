Aslı Enver kimdir, kaç yaşındadır?Aslı Enver nerelidir? İşte Aslı Enver dizi ve filmleri..
Aslı Enver hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında Aslı Enver kimdir, kaç yaşındadır? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Ekranların sevilen oyuncusu Aslı Enver son olarak Babil dizisinde oynamaya devam ediyordu? Peki, Aslı Enver nerelidir? Konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.
Aslı Enver kimdir, kaç yaşındadır? sorusu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak Babil dizisinde yer alan yetenekli oyuncunun hayatı ile ilgili araştırma yapılıyor. Aslı Enver nerelidir? 2011 yılında yayınlanan Kavak Yelleri dizisi ile üne kavuşan oyuncu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.
ASLI ENVER KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?
Aslı Enver, 10 Mayıs 1984 tarihinde Londra’da ailesinin ikinci çocuğu olarak doğdu. Bir ağabeyi bir de kız kardeşi var. Annesi Dilek Hanım eğitim için Türkiye’den Londra’ya gittiğinde tekstilci babasıyla orada tanışıp evlenmiş. İlkokulu Londra’da okudu. Aslı Enver 1996 yılına kadar 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Londra’dan İstanbul’a taşındı.
Pera Güzel Sanatlar Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Haliç Üniversitesi’nin Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 2003 yılında Hayat Bilgisi adlı dizide oynadı, 2007 yılında Kanal D’de yayınlanmaya başlayan Kavak Yelleri adlı gençlik dizisinde başrol Mine Ergun karakterini canlandırdı.
Aslı Enver, 2007 – 2011 yılları arasında Kavak Yelleri adlı dizide İbrahim Kendirci, Dağhan Külegeç, Pelin Karahan, Sarp Apak ile birlikte başrolde oynadı. 2012 yılında yine başrolde Suskunlar dizisinde oynadı. 2013 yılında da Kayıp dizisinde ve Tamam Mıyız? adlı sinema filminde oynadı. Aslı Enver, 13 Temmuz 2012 tarihinde oyuncu Birkan Sokullu ile evlendi. 26 Ağustos 2015 tarihinde boşandıklarını duyurdular.
ASLI ENVER DİZİ VE FİLMLERİ NELERDİR?
TELEVİZYON DİZİLERİ
2002- Uzay Sitcomu Konuk oyuncu
2003- Hayat Bilgisi Hazal Yardımcı Oyuncu
2007-2011 Kavak Yelleri
2012- Suskunlar Ahu Kumral Umur Turagay
2013- 2014 Kayıp
2014- Bana Artık Hicran De
2015- Mutlu Ol Yeter
2016- Kış Güneşi
2017- İstanbullu Gelin
SİNEMA FİLMLERİ
2002- Ayna
2013- Tamam mıyız?
2016- Kardeşim Benim