Aslı Enver ile Kerem Tunçeri aşk mı yaşıyor? Aslı Enver ve Kerem Tunçeri aşk yaşıyor iddiası!

Aslı Enver ile Kerem Tunçeri aşk mı yaşıyor? sorusu gündeme bomba gibi düştü. Aslı Enver ile Kerem Tunçeri aşk iddiası bugün gündeme geldi. Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında bomba gibi düşen aşk iddiası hakkında araştırmalar hız kazandı.

ASLI ENVER İLE KEREM TUNÇERİ AŞK MI YAŞIYOR?



Kanal D'de yayınlanan "2.Sayfa" programının haberine göre Aslı Enver yakışıklı sporcu Kerem Tunçeri ile aşk yaşamaya başladı. Programda verilen bilgiye göre iki ünlü isim 1 aydır aşk yaşıyor.

Oyuncu Birkan Sokullu ile evlenip ayrılan Aslı Enver'in uzun yıllar şarkıcı Murat Boz ile bir dargın bir barışık yaşadığı aşkı nikah masasında sonlanmamıştı.