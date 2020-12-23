Arıza 16.yeni bölüm fragmanı: Haşmet Gürkan gerçeği öğreniyor

Arıza 16. yeni bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi Arıza yeni bölümü ile yine nefes kesecek. Yayına giren yeni bölüm fragmanı ile Arıza dizisinde bu hafta, beklenmedik olaylar yaşanıyor. İşte Arıza 16. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm detayları...



Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Akdeniz, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

ARIZA DİZİSİ 16. BÖLÜM FRAGMANI

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A.Rıza, Burak'a ne yapacak?

Arıza, geçtiğimiz yayınlanan 15. bölümüyle ABC1 20+'da 5.55 izlenme oranı (rating), 11.19 izlenme payı (share), AB'de 4.49 izlenme oranı (rating), 9.87 izlenme payı (share), Total’de 6.70 izlenme oranı (rating), 13.58 izlenme payı (share) elde etti. Heyecan dolu bölümün başlamasıyla #SanaBirŞeyOlursa etiketi de uzun süre sosyal medyada konuşuldu.

Show TV'de ekrana gelen, 03 Medya imzalı Arıza'nın son bölümü çarpıcı final sahnesiyle büyük merak uyandırdı. Konsorsiyumun önüne çıkarılan Burak, yaptıklarını itiraf edince hakkında hüküm verildi ve ortaklar Burak'ın infazına karar verdi. Fuat Ersoylu, oğlunu ölümden kurtarmak için plan yapsa da finalde A.Rıza, sürpriz bir hamleyle herkesi şoke etti.

Pazar akşamlarına damga vuran dizisi Arıza'nın son bölümünde Ali Rıza, Burak'ı yaptıklarını itiraf etmesi için konsorsiyumun önüne çıkardı. Suçlamaları kabul eden Burak, her şeyi konsorsiyumun devam etmesi için yaptığını söyledi ancak konsorsiyum, Burak'ın hakkında hükmü verdi ve infazına karar verildi. Fuat Ersoylu, oğlunu ölümden kurtarmak için plan yapsa da finalde sürpriz bir gelişme yaşandı. İnfazına doğru yola çıkan Burak, yolda onu Fiko ve adamlarının kurtarmasını beklerken arabaya A.Rıza'nın binmesiyle büyük bir şok yaşadı. A.Rıza, Fiko'nun hiç gelmediğini ve babasının onu ölüme gönderdiğini söyleyerek Burak'a bir darbe daha indirirken, "A.Rıza, Burak'a ne yapacak?" sorusunun yanıtı ise şimdiden büyük merak konusu oldu.

A.RIZA, NUMAN'IN CEZASINI KESTİ!

Ali Rıza, Numan'ın saldırısı sonucu vurulan Halide'yi hastaneye yetiştirdi. Ardından Hasan'dan Numan'ın mahalleye sığındığını öğrenince harekete geçti. Önce yakaladığı kardeşini öldüren Ali Rıza, Numan'a da merhamet göstermedi ve sonunu getirdi.

MİTHAT, KORKUNÇ GERÇEĞİ ÖĞRENDİ!

Haşmet'e ses kaydını dinletemeyen Melek, Murat'ın itiraf ettiği korkunç gerçeği Mithat'la paylaştı. Ses kaydını dinleyerek Haşmet'in ailesinin katilinin Fuat olduğunu öğrenen Mithat, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Haşmet'e kaydı dinletmenin büyük bir savaş başlatacağını söyleyen Mithat, Melek'i sakinleştirmeyi başardı.

KONSORSİYUM, BURAK'IN İNFAZ KARARINI VERDİ!

Numan'a, Ali Rıza'dan önce ulaşmak isteyen Burak, başarılı olamadı. Numan'ın işini bitiren Ali Rıza, mahalleye giren Burak'la karşılaşınca ikili arasında teke tek düello yaşandı. Burak'ı alt etmeyi başaran Ali Rıza, onu izbe bir binada alıkoydu. Burada Numan konusunda itiraf almaya çalışan A.Rıza, Burak'ın başından aşağı benzin döktü. En sonunda gerilimin yükseldiği ortamda Burak, itirafta bulunmayı kabul etti. Oğlundan haber alamayan Fuat Ersoylu ise telaşla konsorsiyumu bir araya toplarken A.Rıza, Burak'ı konsorsiyumun önüne çıkardı. Hakkındaki suçlamaları kabul eden Burak, her şeyi konsorsiyumun devam etmesi için yaptığını söylese konsorsiyum hükmü verdi. Fuat, cezanın kesilmesi için bir gün daha isteyip plan yapsa da finalde Ali Rıza'nın sürpriz hamlesi her şeyi değiştirdi.

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