Arıza dizisi 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arıza dizisi oyuncu kadrosunda kimler var konusu nedir?

Arıza dizisinin yayına giren 15. yeni bölüm fragmanı şimdiden seyirciden büyük beğeni topladı. Gerek oyuncu kadrosu gerekse sürprizlerle dolu sahneleriyle dizi severlerin gönlünü fetheden Arıza dizisi yeni bölümünde Ali Rıza apar topar Halide’yi hastaneye yetiştirir. Haberi alan Haşmet, kızına bir şey olursa kimseyi sağ koymayacağını söyler. İşte dizinin oyuncu kadrosu ve konusuna ilişkin detaylar...

Show TV'de ekrana gelen, 03 Medya imzalı Arıza'nın yeni bölümü için heyecan dorukta. Pazar akşamlarına damga vuran Arıza'nın 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

ARIZA 15. BÖLÜM ÖZETİ



Arıza dizisi yeni bölümünde, Ali Rıza apar topar Halide’yi hastaneye yetiştirir. Haberi alan Haşmet, kızına bir şey olursa kimseyi sağ koymayacağını söyler. Burak ise Ali Rıza’dan önce Numan’a ulaşmak ister ama başarılı olamaz çünkü Ali Rıza, Numan’ı yakalamış ve öldürmüştür. Oğlundan bir türlü haber alamayan Fuat ise konsorsiyumu toplar, Haşmet’le Ali Rıza’nın oğlunu öldürmüş olabileceğini söyler. Ali Rıza ise toplantıya gelir ve Burak’ı Fuat’ın önüne atar çünkü Burak yaptığı her şeyi itiraf etmiştir. Bunun üzerine konsorsiyum Burak’ı idama mahkûm eder. Fuat oğlunu bu ölümden kurtarmak için bir plan yapar fakat plana sürpriz bir şekilde Ali Rıza dâhil olur.

ARIZA 15. BÖLÜM FRAGMANI



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ARIZA 14. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arıza dizisi son bölümünde, Ali Rıza gözlerini açar ve türlü işkencelerin ardından kendisine gelmeye çalışır. Muzaffer ise halen bu işin arkasında kimin olduğuna ulaşamamıştır. Ali Rıza konsorsiyum toplantısında başına gelenleri anlatır ama kimin yaptığını bilmediğini söyler, Fuat ise bu işi kimin yaptığını açıklar. Halide ise Ali Rıza’dan duyduklarıyla şoke olur; Ali Rıza Halide’ye, ‘Biz olamayız’ der.

Ali Rıza Numan’ın deposunu iç edince Numan, Burak’tan para ister. Melek ise artık kararını vermiştir, öğrendiği büyük sırrı Haşmet’le paylaşacaktır. Burak’ın gönderdiği paralar sahte çıkınca Numan, Burak’ın evine gelir ve ateş açar. Kurşunların hedefi ise Burak değil, Halide olur.

ARIZA DİZİSİ OYUNCULARI

TOLGA SARITAŞ - ALİ RIZA ALTAY

Tolga Sarıtaş 30 Mayıs 1991 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen Sivaslı olan sanatçı, Halil Akkanat Lisesi'nden mezun oldu. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra ilgisi tamamen oyunculuğa yönelen Sarıtaş, Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı’nda tiyatro sahnelerinde yer aldı.

Sadece oyunculukla yetinmeyerek müzik gruplarıyla birlikte baterist ve gitarist olarak sahne aldı. Birkaç dizi ve filmden sonra Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı "Şehzade Cihangir" karakteriyle Türk seyircisinin beğenisini kazandı. Güneşin Kızları dizisinde "Ali Mertoğlu" karakterini canlandırdı. 20 Ocak 2017'de vizyona giren Kötü Çocuk filminde "Meriç Tuna" karakterini canlandırdı. Ayrıca, 2017-2019 yıllarında Söz dizisinde "Yavuz Karasu" karakterini canlardırdı. Son olarak 'Ferhat ile Şirin' dizisinde 'Ferhat' karakterini canlandırdı.

AYÇA AYŞİN TURAN - HALİDE GÜRKAN

Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992'de Sinop'da doğdu. İki taraftan da Karadenizli olan Turan'ın Babası Kastamonulu, annesi ise Sinopludur. Turan, babasının Tunuslu olduğuna dair iddiaları da verdiği bir röportajda "Biz ailece Karadenizliyiz. Anne tarafım da Selanik göçmenidir." diyerek reddetmiştir. Çocukluğundan beri oyunculuğa özel ilgisi bulunan Turan, kariyerine popüler Türk dizileriyle başladı. Ayça Ayşin Turan, 2011 yılında çıkan ve Türkiye yapımı Dinle Sevgili dizisinde Gülfem rolüyle tanındı. 2014 yılında Karagül serisinde Ada karakterini canlandırdı. 2015 yılında vizyona giren Sevimli Tehlike filminde Zeliş karakterini canlandırdı.

Karagül dizisinden sonra 2015-2018 yılları arasında; Altınsoylar ve Meryem dizilerinde başrolde oynadı. 2018 yılında yayınlanmaya başlayan Hakan: Muhafız dizisinde 2 sezon boyunca başrol oyuncusu olarak Leyla karakterini canlandırdı. Son olarak Ocak 2020 tarihinde başlayan Zemheri dizisinde başrol karakter olan Firuze'yi canlandırdı.Ferhat ile Şirin' dizisinde 'Ferhat' karakterini canlandırdı.

AHMET MÜMTAZ TAYLAN - HAŞMET GÜRKAN

Ahmet Mümtaz Taylan 12 Eylül 1965 yılında Ankara’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitiminden sonra 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 1989-1993 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

Devlet Tiyatrolarında çeşitli zamanlarda, sanat yönetmeni yardımcısı, sanat yönetmenliği, genel müdür danışmanlığı gibi görevler üstlendi. 1996 yılından itibaren çeşitli televizyon ve sinema yapımlarında çeşitli roller oynamıştır. Devlet Tiyatroları Sanatçıları Derneği (DETİS)'in kurucu üyesidir. Kurulduğu dönem genel sekreter olduğu Detis'in seçilmiş ilk genel başkanı olmuştur. Misafir oyununu sahneleyişiyle 2002 İsmet Küntay En İyi Yönetmen Ödülü kazanmıştır. 2006 yılında Devlet Tiyatrolarından istifa etti.

Televizyonda Kurşun Yarası, Çapkın, Ezo Gelin gibi onlarca dizide yer alsa da, Leyla ile Mecnun dizisindeki "İskender" rolü ile yaygın tanınırlık kazandı. Leyla ile Mecnun'un yayından kaldırılmasıyla aynı kadro Ben de Özledim adlı diziyle geri dönmüştür.

Taylan, sinemada da önemli filmlerde yer aldı. Bunlardan Nuri Bilge Ceylan'ın 2011 yapımı Bir Zamanlar Anadolu'da filmi, 64. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışacak filmler arasına girdi ve ikinci büyük ödül olan Cannes Film Festivali Büyük Ödülü'ünü kazandı. Ömer Vargı'nın İnşaat (2004) filmindeki rolüyle 36. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü adaylığı, İnan Temelkuran'ın Made in Europe (2007) filmindeki rolüyle 15. Altın Koza Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu ödülünü, Ahmet Haluk Ünal'ın 2011 yapımı Saklı Hayatlar filmindeki rolü ile Rusya-Tataristan’daki 8. Uluslararası Kazan Müslüman Film Festivali’nde En İyi Erkek oyuncu ödülünü kazandı. Yılmaz Erdoğan'ın Oscar aday adayı olan 2013 Yılında çekilen Kelebeğin Rüyası filminde de rol almıştır.