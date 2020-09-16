Alina Boz, İpek Filiz Yazıcı ve Kubilay Aka koronavirüsü atlattılar! Testler negatif

Alina Boz, İpek Filiz Yazıcı ve Kubilay Aka’nın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından dizinin çekimlerine ara verilirken Yazıcıoğlu da birlikte sahneleri olduğu için karantinada kaldı. Oyuncu, önceki gün kız arkadaşı Afra Saraçoğlu ile birlikteliklerinin ikinci yılını kutlamak için Yeniköy’deydi.



Mert Yazıcıoğlu, arkadaşlarının artık testlerinin negatif olduğunu söyledi. Yazıcıoğlu, “Şu an negatif sonuçları. Vallahi herkes sağlıklı olsun istiyorum” dedi.



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