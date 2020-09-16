16 Eylül 2020 Çarşamba 08:01 | Son Güncelleme:
Alina Boz, İpek Filiz Yazıcı ve Kubilay Aka koronavirüsü atlattılar! Testler negatif
- RECEP ASLAN
‘Aşk 102' dizisinin başrol oyuncularından Mert Yazıcıoğlu, rol arkadaşlarının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Alina Boz, İpek Filiz Yazıcı ve Kubilay Aka’nın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından dizinin çekimlerine ara verilirken Yazıcıoğlu da birlikte sahneleri olduğu için karantinada kaldı. Oyuncu, önceki gün kız arkadaşı Afra Saraçoğlu ile birlikteliklerinin ikinci yılını kutlamak için Yeniköy’deydi.
Mert Yazıcıoğlu, arkadaşlarının artık testlerinin negatif olduğunu söyledi. Yazıcıoğlu, “Şu an negatif sonuçları. Vallahi herkes sağlıklı olsun istiyorum” dedi.