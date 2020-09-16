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  • Ayşegül Yıldız'dan İbrahim Tatlıses'in ‘7 çocuk yapmazdım' sözlerine yanıt: Cahil döneminde yapmış!
16 Eylül 2020 Çarşamba 08:01 | Son Güncelleme:

Ayşegül Yıldız'dan İbrahim Tatlıses'in ‘7 çocuk yapmazdım' sözlerine yanıt: Cahil döneminde yapmış!

Ayşegül Yıldız'dan İbrahim Tatlıses'in ‘7 çocuk yapmazdım' sözlerine yanıt: Cahil döneminde yapmış!
- RECEP ASLAN

Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada'nın babası İbrahim Tatlıses'in ‘Aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım' sözlerine yanıt verdi: “İnsan cahiliyet döneminde bir sürü çocuk yapıp sonra pişman olabilir.”

Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada’nın babası İbrahim Tatlıses’in ‘Aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım’ sözlerine yanıt verdi: “İnsan cahiliyet döneminde bir sürü çocuk yapıp sonra pişman olabilir.”

Türkücü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, önceki akşam City's Nişantaşı çıkışı objektiflere yansıdı. Yıldız, Tatlıses'in "Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım! Allah insana evladın da hayırlısını versin vermiyorsa da o zaman hiç vermesin çünkü; azı karar çoğu zarar” sözlerine açıklama yaptı. Tatlıses ile olan evliliğinden Elif Ada adında bir kızı bulunan Ayşegül Yıldız, eski eşinin çocuklarla ilgili açıklamasına “Belki o 3 çocuktan biri Elif Ada nereden biliyorsunuz? İnsanlar tabii ki kendi evladıyla ilgili şeylere zaman zaman kızabilir. Cahiliyet döneminde bir sürü çocuk yapıp sonra pişman olabilir. Bunlar üzülüp, kırılacak şeyler değil" cevabını verdi.

HEPSİYLE HESAPLAŞACAĞIZ

Adına sosyal medyada sahte hesaplar açılan Ayşegül Yıldız, “Hepsiyle mahkeme önünde hesaplaşacağız. Ben kapattırıyorum, onlar tekrar benim fotoğraflarımla açıyor. Bu bir tek benim sorunum değil. Birçok isim bu tür boş işlerle uğraşıyor" dedi.

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