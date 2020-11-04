Alev Alev'in Cemre'si Demet Evgar ekranlara damga vuracak!

Ay Yapım’ın Show TV için hazırladığı ve sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday Alev Alev oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Berkay Ateş ve Cihangir Ceyhan'ın başrollerde oynadığı dizide yangın sahnesi uzun süre hafızalardan silinmeyecek. Alev Alev'in Cemre'si Demet Evgar performansı ile ekranlara damga vuracak.

Alev Alev dizisinde Cemre karakterini canlandıran Demet Evgar'ın oyunculuğuna ise sosyal medyada övgü yağdı. Cemre karakteri ile Demet Evgar’ın çok öne çıkacağı tanıtımlardan bile anlaşılıyor. Cemre karakteri ekrana iz bırakacak kadar sert ve farklı birisi. Demet Evgar da bu rol için ilk akla gelen isim…

Çukur'un Azer'i, Mahsun'u ve Sena'sı Alev Alev dizisinde buluştu!

Alev Alev dizisinin fragmanları yayınlandıkça dizi hayranları da bir hayli meraklanıyor… “Oyuncular fena, konu fena, çekimler fena” diye yorum bırakan hayranlar, şimdiden Alev Alev’in çekiciliğine kendilerine kaptırdı.

“Demet Evgar varsa olay bitmiştir. Şimdi herkes oyunculuk neymiş görsün, öğrensin” diye yorumlarda geliyor.

ALEV ALEV KONUSU NE?

Değdiği tüm hayatları değiştiren alevler, bir yangının külünden yeşeren çiçekler… Kendini bulmanın, yola devam etmenin, adalet arayışı ve gerçek aşkın hikayesi…

Kadın, aile içi şiddet, adalet, güzellik gibi her an konuşulan gündelik hayatın içindeki temaları kendine özgü diliyle ele alacak 'Alev Alev', vereceği anlamlı mesajlar ve dikkat çekeceği konularla ekran başındaki izleyicilere de cesaret ve ilham kaynağı olmaya hazırlanıyor.

ALEV ALEV OYUNCULARI KİMLER?

Kadrosunda Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz ve Zuhal Olcay’la birlikte Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Toprak Can Adıgüzel gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi, sezonun en iddialı yapımlarından biri olacağını gösteriyor.



