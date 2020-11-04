Çukur'un Azer'i, Mahsun'u ve Sena'sı Alev Alev dizisinde buluştu. Yarın yayın hayatına başlayacak olan Alev Alev dizisi güçlü kadrosu ve hikayesi ile dikkatleri çekecek. Alev Alev'de Demet Evgar ve Hazar Ergüçlü ile son olarak Çukur'da rol alan Dilan Çiçek Deniz, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan da başrollerde oynayacak.

Alev Alev dizisinin fragmanında, Çukur'un Azer'i Cihangir Ceyhan'ın sahnesi dikkat çekti. Çukur dizisine veda eden Dilan Çiçek Deniz, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan ise Alev Alev ile yeniden seyirci karşısına çıkacak. Alev Alev dizisi birbirinden farklı, güçlü üç kadının bambaşka hikayelerle kesişen hayatlarına odaklanıyor.

Alev Alev dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Dilan Çiçek Deniz, Çukur'da Yamaç'ın eşi Sena karakterine hayat vermişti. Güzel oyuncu, Çukur'a 2. sezon son bölümlerinde veda etmişti.

Çukur'un Azer Kurtuluş'u Cihangir Ceylan ile Mahsun rolüne hayat veren Berkay Ateş ise geçtiğimiz haftalarda diziden ayrılmıştı.

Dizinin oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay yer alıyor.

ALEV ALEV'İN KONUSU NE?

Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre… Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya… Fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek.

Karakterleri ve hikayeleri birbirinden çok farklı bu üç kadının kaderleri bir sarnıçta çıkan yangında kesişir. Alevlerin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sil baştan giriştikleri mücadelede yolları gerçek aşka ve iyi kötü tüm yanlarıyla gerçek hayata düşer. Dışarıdan örnek adam olarak görünen varlıklı, karizmatik, imtiyazlı Çelebi’nin yok edici, kötücül soluğu hepsinin ensesindedir.