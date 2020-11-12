Alev Alev Çiçek'in büyük değişimi! Hazar Ergüçlü kimdir, kaç yaşında?

Alev Alev dizisinde Çiçek karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü, izleyicileri bir hayli etkileyecek. Perşembe günleri Show Tv'de yayınlanan dizide Çiçek'in yangından büyük darbe alarak çıkması seyirciye güzellik kavramını sorgulatacak. 1. bölümde ekrana gelen sarnıç sahnesi büyük ilgi çekmişti. İşte Hazar Ergüçlü ve canlandırdığı Çiçek karakteri hakkında detaylar...

ALEV ALEV ÇİÇEK'İN BÜYÜK DEĞİŞİMİ

Alev Alev Çiçek'in büyük değişimi izleyenleri ekrana kilitledi. Ay Yapım’ın Show TV için hazırladığı ve sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen ‘Alev Alev’, geçtiğimiz hafta Perşembe akşamı ilk kez izleyicilerle buluştu. Gerek görkemli prodüksiyonu gerekse güçlü oyunculuk performansları ve özgün, gerçekçi anlatımıyla övgü dolu yorumlar alan dizi, “kadın olmak” kavramı üzerinden herkesin hayatlarına dokunacak pek çok gündelik yaşam konularına değiniyor.

Başarılı oyuncunun canlandırdığı Çiçek karakterinin sarnıçta çıkan yangın sonrası tanınmaz hale gelmesi, ekran başındakilere son yıllarda tüm dünyada tartışılan güzellik kavramını sorgulatacak. Nişanlısı Ali’nin (Toprak Can Adıgüzel) yanında kusursuz gözükmek için elinden geleni yapan Çiçek’in yüzünün yanık olması, genç kadının hayatında her şeyi değiştirecek ve bildiğimiz güzellik kalıplarını da düşündürtecek.

Çiçek’in şu anki görünümü için her set günü tam 5 saat makyaj masasında oturan Hazar Ergüçlü, karakterinin bu değişimini ve de güzellik kavramını şu sözlerle yorumladı: “Rol aldığımız işlerle sayısız insana ulaşıyoruz ve de göz önünde olmanın belki de en olumsuz yanlarından biri bizlere dayatılan belli güzellik kalıplarının olması. İşin kötü yanı bu kalıplar bizleri etkilediği kadar, ulaştığımız kadınları da etkiliyor. Şu kiloya ulaşmalıyım derken bulimia olan veya ciddi anlamda bir hastalığa yakalananlardan psikolojik tedavi görenlere pek çok olumsuzluklar yaşanıyor"

HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR?

Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım attı. 7 Eylül 2011 tarihinden itibaren ise Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı Simay Canay karakteri ile televizyonda görünmeye başladı. Medcezir dizisinde Eylül adlı karakteri canlandırdı.

Daha sonra Analar ve Anneler dizisinde Kader adlı karakteri canlandırdı. Haziran 2016'da Star TV'de başlayan Yüksek Sosyete dizisinde Cansu Koran karakterini canlandırdı. Kasım 2017'de başlayan Hayat Sırları adlı dizide Seher Kuzgun karakterini canlandırdı. İlk sezonu Aralık 2018'de yayımlanan Netflix yapımı Hakan: Muhafız dizinin ilk dört sezonunda Zeynep karakterini canlandırdı.