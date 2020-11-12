Alev Alev 2. bölümde neler olacak? Alev Alev 3. bölüm fragmanı yayında mı?

Alev Alev 3. bölüm fragmanı yayınlanan son bölümün ardından ilgi gördü. Başrollerinde Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz'in yer aldığı Alev Alev 2. bölümde yaşananlar izleyici derinden etkiledi. Cemre kızını kaçırabilmek için her şeyi göze alırken, Çiçek yangından sonra bambaşka biri olmuştur. Peki, Alev Alev 2. bölümde neler yaşanacak? Alev Alev 3. bölüm fragmanı yayında mı?

ALEV ALEV 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Alev Alev bu akşam 2. bölümü ile ekrana gelecek. Korkunç sarnıç yangını sonrası her şey alt üst olmuştur. Kızı Güneş'e çizdiği resimle mesaj bırakan Cemre, Çelebi hayatta olduğunu öğrenmeden, kızını alıp kaçabilme planı yapmaktadır.

Rüya'nın “bir katille asla evlenmem” sözleri ile gururu kırılan İskender, Rüya'yı ve babası Kenan'ı bitirecek planın düğmesine basar. Gözlerini yeni bir evde, yeni bir kimlikle açan Çiçek, Tomris'den "Kızımın yerine geç! Şimal Ol!" teklifini duyar ama asla bu oyuna girmeyeceğini söyleyerek teklifi şiddetle reddeder. Sarnıç yangınının alevleri ile kül olan hayatlarının nereye savrulacağını kimse bilmemektedir.

ALEV ALEV 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Alev Alev 3. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman gelince haberimize eklenecektir.



Zuhal Olcay

Demet Evgar

Hazar Ergüçlü

Dilan Çiçek Deniz

Cem Bender

Berkay Ateş

Cihangir Ceyhan