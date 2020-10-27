27 Ekim 2020 Salı 11:32 | Son Güncelleme:
Ahmet Kural'a taksirle yaralamadan dava! 1 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor
AA
Oyuncu Ahmet Kural, Üsküdar'da zincirleme trafik kazasına karışarak bir kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle "bilinçli taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan hakim karşısına çıkacak.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ahmet Kural'ın 19 Şubat'ta sevk ve idaresindeki araçla 01 Güney yol Altunizade ayrımından Ankara istikametine seyreden Berkay Yurtsever'in kullandığı araca çarptığı anlatıldı.
Ahmet Kural'ın daha sonra da Nursen Kadayıfçıoğlu'nun kullandığı araca çarpmasıyla zincirleme trafik kazasının meydana geldiği aktarılan iddianamede, Kadayıfçıoğlu'nun kaza nedeniyle yaralanmasına neden olan Kural'dan şikayetçi olduğu kaydedildi.