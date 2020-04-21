Acun Ilıcalı'nın canlı yayınında sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan sürpriz mesaj!

Acun Ilıcalı yaptığı canlı yayın ile Survivor'a dair soruları, merak edilenleri anlattı. Bu sırada Ilıcalı'nın yayınına katılan isimler de dikkatlerden kaçmadı. İlk olarak eski eşi Şeyma Subaşı'nın yayına katıldığı görülmüş, Subaşı Melisa'nın adını kalp emojileriyle yazmıştı. Acun Ilıcalı’nın yüz ifadesinin değişmediği de dikkat çekmişti.

ACUN ILICALI'NIN SEVGİLİSİ DE DAHİL OLDU

Subaşı'nın bu mesajından sonra Acun Ilıcalı’nın canlı yayınına sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın da katıldığı ortaya çıktı. Yayına dahil olan Altunkaya'nın, yıldız ve kalp emojileriyle Ilıcalı'ya destek olduğu görüldü. Acun Ilıcalı'nın ise gülümseyen yüzü dikkatlerden kaçmadı.

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR?

Acun Ilıcalı ile birkaç kez görüntülenen ve aşk yaşadığı iddia edilen 20 yaşında olan Altunkaya'nın, Yalova'da yaşadığı ve hemşirelik okulu mezunu olduğu öğrenilmişti. Ayça Çağla Altunkaya'nın basketbolla da ilgilendiği belirtilmişti.