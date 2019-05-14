Acun Ilıcalı’nın öncülüğünde iki gece boyunca TV8’de canlı yayınla ekranlara gelecek olan “Fenerbahçe WinWin” kampanyası yoğun ilgi gördü. Programda Acun Ilıcalı'ya Cem Yılmaz eşlik ediyor. Başkan Ali Koç da programda hazır bulunuyor. İş insanları aldıkları forma adedini açıklıyorlar. Taraftarlar da ayrıca ''FB'' yazıp 1907'ye SMS atarak 20 TL yardımda bulunabiliyorlar. Acun Ilıcalı'dan Fener Ol kampanyasına rekor destek geldi. Acun Ilıcalı, Winwin programında kızı Yasemin adına 1907 forma satın alacağını ve diğer kızı Leyla adına ise TV8'den bugün elde edilen reklam gelirini Fenerbahçe'ye bağışladığını ifade etti.

ACUN ILICALI'DAN REKOR DESTEK

Acun Ilıcalı, kızı Yasemin adına 1907 forma satın alacağını ve diğer kızı Leyla adına ise TV8'den bugün elde edilen reklam gelirini Fenerbahçe'ye bağışladığını açıkladı. Öte yandan Beyazıt Öztürk, 1000 forma satın aldığını duyurdu.

Fener Ol kampanyasına destek olmak için FB TV-TV 8 ortak yayınında Winwin programı saat 20.00'de başladı. Cem Yılmaz'ın konuk olduğu ilk gecede 30 milyon TL'nin üzerinde bağış toplayan Acun Ilıcalı; Beyazıt Öztürk, Eser Yenenler, Mehmet Aurelio, Hakan Ural ve İbrahim Kutluay'ın konuk olduğu ikinci gecede Fener Ol kampanyasına büyük bir destekte bulundu.

ARAM MARKAROĞLU 300 FORMA İLE KATILDI

Fenerbahçe Kongre üyesi ve iş adamı Aram Markaroğlu, 300 forma ile katıldığını açıkladı. 150 adedini Çocuk Esirgeme Kurumu'na, 150 adedini tüm illerdeki Fenerbahçeli dostlarına armağan edeceğini belirtti. Eğer kampanyadan ödül çıkarsa da kulübe bağışlayacağını belirtti.

FURKAN KIZILAY'DAN 50 FORMA

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp da kampanyaya 1000 forma alarak katkıda bulundu. Formaların hepsini şehit ailelerine bağışladı. Oyuncu Furkan Kızılay, "Bağdat Caddesi'nde 20-25 kişilik bir grubuz. Biz de Fenerbahçe'miz için bu kampanyaya destek olmak istiyoruz. Başkanımız Ali Koç'u çok seviyorum. 50 forma alıyoruz." dedi.

Mersin Fenerbahçeliler Derneği, 533 forma

Adana Fenerbahçeliler Derneği, 401 forma

Denizli Fenerbahçeliler Derneği, 535 forma

Kıbrıs Fenerbahçeliler Derneği, 507 forma