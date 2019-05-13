Fenerbahçe’nin “Fener Ol” kampanyasına ilgi her geçen gün çığ gibi büyüyor. 'Fener Ol kampanyası nedir? FenerOl ne kadar para toplandı?' sorularının yanıtları tüm futbol severler tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe Spor Kulübü, ''Kulübümüzün içinde bulunduğu zorlu süreçten aydınlık yarınlara kavuşması için hep birlikte omuz omuza bir mücadele başlatıyor ve “FENER OL” diyoruz.'' şeklinde 4 Nisan'da bir kampanya başlattı. Başta kulüp başkanı Ali Koç olmak üzere, ülkenin birçok noktasından gönüllüler kampanyaya destek veriyorlar. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç; taraftarın kampanyaya göstermiş olduğu ilgiden memnun olduğunu dile getirdi. 'Fener Ol' kampanyasında son durum merak ediliyor. Fener Ol kampanyası hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık.

FENER OL KAMPANYASI NEDİR?

Fenerbahçe Spor Kulübü, 4 Nisan tarihinde kulübe mali destek sağlamak amacıyla "Fener Ol" kampanyasını başlattı.

Sen de, Fenerbahçe'mize destek olup tarihimize adını yazdırmak için hemen belirlenen 4 destek yönteminden;

Kredi kartı,

EFT/Havale, (*)

SMS-Kısa Mesaj

PTT Şubeleri

Kendine uygun olanı seç, geleceğimize FENER OL.

* Yurt dışından kampanyaya destek verecek olan taraftarlarımız Yapı Kredi NV hesabımızdan EFT/Havale yöntemi ile banka masrafı ödemeden destek olabilirler.

FENEROL NE KADAR PARA TOPLANDI?

Kampanya neticesinde toplanmış olan rakam 15 milyon euro, dolar bazında ise 17 milyon dolar olduğu açıklandı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ise; taraftarın kampanyaya göstermiş olduğu ilgiden memnun olduğunu dile getirdi. Koç; "Yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bu başarı bizi oldukça rahatlatacak ve böylelikle Avrupa kupalarına katılma hakkımızı da korumuş olacağız." dedi.

Başkan Ali Koç, kampanyada gelinen son durumu ve kampayaya ilişkin detayları sözlü bir şekilde aktarırken bir yanda da kulüp dergisi için yaptığı açıklamasında kampayaya ilişkin şu detayları aktardı: "Başlatmış olduğumuz "Fener Ol" kampanyası hem yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz hemde UEFA Şampiyonlar Ligi katılım yolunda bizi epey rahatlatacak. Hedeflenen başarıya ulaşıldığında Finansal Fair Play şartlarını yerine getirecek ve Avrupa kupalarına katılım hakkımızı korumuş durumda olacağız." "Kampanyaya ilişkin yapmış olduğumuz 4 Nisan tarihli lansmandakredi kartı, SMS ve banka EFT/Havale ve PTT aracılığıyla 375.000 bin üzerinde işlem gerçekleştirilmiştir. Ulaşmak istediğimiz hedefi göz önüne aldığımızda henüz 1 haftayı doldurmamasına rağmen taraftarın göstermiş olduğu ilgi bizi oldukça memnun etmektedir."

FENERBAHÇE WinWin KAMPANYASI

Acun Ilıcalı’nın öncülüğünde iki gece boyunca TV8’de canlı yayınla ekranlara gelecek olan “Fenerbahçe WinWin” kampanyasının ilki yayınlandı. Programda Acun Ilıcalı'ya Cem Yılmaz eşlik ediyor. Başkan Ali Koç da programda. Tuncay ve Semih iş insanlarından gelen telefonları canlı yayına yönlendiriyor. İş insanları aldıkları forma adedini açıklıyorlar.Satışta olan özel forma sadece bu kampanya için özel üretildi ve kulübün efsane isimlerinin imzalarını taşıyor. Taraftarlar ayrıca ''FB'' yazıp 1907'ye SMS atarak 20 TL yardımda bulunabiliyorlar.