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  3. Acun Ilıcalı'dan duygu dolu açıklama: Allah herkese yaşatsın
07 Haziran 2020 Pazar 23:50 | Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı'dan duygu dolu açıklama: Allah herkese yaşatsın

Acun Ilıcalı'dan duygu dolu açıklama: Allah herkese yaşatsın

Dominik'ten Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı, Bebek'te objektiflere takıldı.

RECEP ASLAN

Halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Ilıcalı, fotoğraf çektirmek isteyenlerin ricalarını geri çevirmedi. Ilıcalı, Dominik’te kaldığı süreçte çocuklarına duyduğu özlemi şu sözlerle ifade etti: “En çok çocuklarımı özledim. Şu anda kızlarımla vakit geçiriyorum. Onun verdiği mutluluğu anlatamam. Allah herkese bu duyguyu yaşatsın. İnsanın kızlarının ona sarıldığı andaki duygusunu tarif etmem mümkün değil.” 

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