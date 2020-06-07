Acun Ilıcalı'dan duygu dolu açıklama: Allah herkese yaşatsın

RECEP ASLAN



Halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Ilıcalı, fotoğraf çektirmek isteyenlerin ricalarını geri çevirmedi. Ilıcalı, Dominik’te kaldığı süreçte çocuklarına duyduğu özlemi şu sözlerle ifade etti: “En çok çocuklarımı özledim. Şu anda kızlarımla vakit geçiriyorum. Onun verdiği mutluluğu anlatamam. Allah herkese bu duyguyu yaşatsın. İnsanın kızlarının ona sarıldığı andaki duygusunu tarif etmem mümkün değil.”

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