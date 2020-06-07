Azra Akın setlere geri dönüyor

2 yaşına giren oğlu Demir’le zaman geçirmek için mesleğine bir süre ara vermek zorunda kalan Akın, iki yıl sonra setlere döneceğinin müjdesini sosyal medyadan yayımladı. Yeniden kariyer adımlarını sürdürecek olan oyuncu, “Setlere günler kala” yazarak heyecanını dile getirdi. Ünlü isim, proje hakkında açıklama yapmaktan kaçındı.