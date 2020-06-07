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  3. Azra Akın setlere geri dönüyor
07 Haziran 2020 Pazar 23:31 | Son Güncelleme:

Azra Akın setlere geri dönüyor

Azra Akın setlere geri dönüyor

2017'de ‘Her Şey Mümkün' filminde rol aldıktan sonra anne olan ve setlere ara veren Azra Akın, eski çalışma hayatına dönüyor!

2 yaşına giren oğlu Demir’le zaman geçirmek için mesleğine bir süre ara vermek zorunda kalan Akın, iki yıl sonra setlere döneceğinin müjdesini sosyal medyadan yayımladı. Yeniden kariyer adımlarını sürdürecek olan oyuncu, “Setlere günler kala” yazarak heyecanını dile getirdi. Ünlü isim, proje hakkında açıklama yapmaktan kaçındı.

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