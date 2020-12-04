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  • Acun Ilıcalı açıkladı! İşte Survivor 2021'in ilk yarışmacısı...
04 Aralık 2020 Cuma 12:55 | Son Güncelleme:

Acun Ilıcalı açıkladı! İşte Survivor 2021'in ilk yarışmacısı...

Acun Ilıcalı açıkladı! İşte Survivor 2021'in ilk yarışmacısı...

Survivor 2021'ye gidecek ilk ünlü isim belli oldu. Acun Ilıcalı, oyuncu Cemal Hünal'ın Survivor'a gideceğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasının 2021 kadrosu netlik kazanmaya başladı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor 2021'e gidecek ilk yarışmacıyı Cemal Hünal olarak duyurdu. Ilıcalı, Instagram hesabından 'Issız adam, ıssız ada' notuyla ilk yarışmacıyı açıkladı.

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