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  3. 9 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi Sefirin Kızı, Çukur, Yasak Elma reyting sıralaması

9 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi Sefirin Kızı, Çukur, Yasak Elma reyting sıralaması

9 Mart reyting sonuçları açıklandı mı" Pazartesi Sefirin Kızı, Çukur, Yasak Elma reyting sıralaması

Reyting sonuçları, izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Pazartesi günleri birbirinden iddialı dizilerin yeni bölümleri yayınlanıyor. Bu akşam Atv'de Gel Dese Aşk tekrar bölümü, Star Tv'de Sefirin Kızı, Fox Tv'de Yasak Elma, Kanal D'de Zalim İstanbul, Show Tv'de Çukur'un yeni bölümleri ile Tv8'de Survivor 2020 Ünlüler- Gönüllüler ekranlara geliyor. Seyirciler "9 Mart reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtını şimdiden araştırmaya başladı. Reyting sıralaması haberimizde..

9 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Pazartesi günleri birbirinden iddialı dizilerin yeni bölümleri yayınlanıyor. Bu akşam Atv'de Gel Dese Aşk tekrar bölümü, Star Tv'de Sefirin Kızı, Fox Tv'de Yasak Elma, Kanal D'de Zalim İstanbul, Show Tv'de Çukur'un yeni bölümleri ile Tv8'de Survivor 2020 Ünlüler- Gönüllüler ekranlara geliyor. Reytinglerde kıyasıya mücadelenin verildiği Pazartesi günlerinde geçtiğimiz hafta 1. sırada FOX ana haber bülteni yer aldı. Totalda Çukur ikinci, Sefirin Kızı üçüncü olmuştu. Peki, bu hafta ilk sırada hangi yapım yer aldı?


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