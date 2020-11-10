10 Kasım 2020 Salı 07:41 | Son Güncelleme:
9 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur, Yasak Elma, Sefirin Kızı, MasterChef reyting sonuçları...
9 Kasım reyting sonuçları ile beraber dün akşam ekrana gelen yapımların reyting sıralamasındaki yerleri belli olacak. Her gün düzenli olarak açıklanan reyting sonuçları; Total, AB ve ABC gruplarında programların listesini veriyor. 9 Kasım reyting sonuçları Çukur, Yasak Elma, Sefirin Kızı, MasterChef gibi yapımların sırasın duyuracak. 9 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı?
9 Kasım reyting sonuçları bugün belli olacak. Total, AB ve ABC gruplarında ilk 10 sırada yer alan isi açıklanacak. Dün akşam Show Tv'de Çukur, Fox Tv'de Yasak Elma, Star Tv'de Sefirin Kızı, Tv 8'de MasterChef, ATV'de ise Rampage: Büyük Yıkım ekranlara geldi. Yayınlanacak olan 9 Kasım reyting sonuçlarına göre zirvenin sahibi açıklanacak. 9 Kasım reyting sonuçları sizlerle...