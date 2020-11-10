9 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur, Yasak Elma, Sefirin Kızı, MasterChef reyting sonuçları...

9 Kasım reyting sonuçları bugün belli olacak. Total, AB ve ABC gruplarında ilk 10 sırada yer alan isi açıklanacak. Dün akşam Show Tv'de Çukur, Fox Tv'de Yasak Elma, Star Tv'de Sefirin Kızı, Tv 8'de MasterChef, ATV'de ise Rampage: Büyük Yıkım ekranlara geldi. Yayınlanacak olan 9 Kasım reyting sonuçlarına göre zirvenin sahibi açıklanacak. 9 Kasım reyting sonuçları sizlerle...